Roberto Lebrija roza el Top 10 en el Abierto de Taiwán

Taiwan Open. Roberto Lebrija está jugando su mejor torneo en el Asian Tour. (Foto especia)

Roberto Lebrija firmó un segundo recorrido de 68 golpes en el Abierto de Taiwán que lo elevó hasta decimosegundo sitio de la clasificación con un acumulado de -5 golpes.

La otra buena noticia para el golf mexicano es que Santiago De la Fuente por fin logró superar el corte, el primero de la temporada en el Asian Tour.

Lebrija se apuntó en su segunda ronda en el Taifong Golf Club cinco birdies por un bogey para firmar score de 68 golpes, que sumados a los 71 del jueves suma cinco bajo par.

De la Fuente que inició con un 71, este viernes firmó ronda de 70 y con acumulado de -3 golpes logró pasar el corte entre los 30 mejores de la clasificación.

Firme en la punta del torneo se mantuvo el tailandés Tawit Polthai, quien volvió a entregar score de 66 y suma- 12 en el acumulado. Este viernes el hongkonés Matthew Cheung sumó ronda de 64 a sus 69 del jueves y con suma de -11 presiona al líder Polthai.

Cheung no es el único que poner nervioso a Polthai, pues el estadounidense Shotaro Ban, quien inicio con un empate al segundo sitio, hoy se adueñó del tercer sitio en solitario al firmar su segundo score de 67 para llevar -10 en el total.

El Abierto de Taiwán reparte una bolsa de 500 mil dólares en premios.