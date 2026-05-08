Diablos Rojos cobra venganza y se lleva la serie ante Veracruz

PALIZA. Los Pingos no dieron cuartel en el diamante. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

No se trataba de ganar, sino de recuperar el respeto. Diablos Rojos del México cobró venganza de la paliza recibida el miércoles por El Águila de Veracruz y, en el tercero de la serie, devolvió el favor por pizarra de 3-25 en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la capital mexicana.

Los bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) se apoyaron en una ofensiva de 26 hits, incluido un jonrón de Franklin Barreto, para llegar a una marca de 12-6, lo que les mantiene en el liderato de la Zona Sur.

La carrera de la quiniela se presentó en la segunda entrada, luego de que Carlos Pérez se embasó con sencillo al izquierdo y fue remolcado por doble del capitán Juan Carlos Gamboa. El ataque continuó con Gamboa timbrando tras imparable de Carlos Sepúlveda, para el 0-2.

Jonathan Bermúdez, abridor por los del puerto, nunca pudo adaptarse a la altura de la Ciudad de México, lo que fue aprovechado por los pingos para anotar dos más en la tercera. Pero el ataque mortal se dio en ese mismo episodio, cuando, pese a los avisos de que Bermúdez no venía con buen control, el mánager Pedro Meré lo mantuvo en la loma.

Diablos le cayó a palos para anotar tres más. Vino el relevo de Mario Jiménez y recibió peor trato, pues los Diablos Rojos se combinaron para ocho carreras más, incluido el jonrón de Barreto, que impulsó a Gamboa y Pérez, para el 0-14.

La práctica de bateo continuó en la quinta, con cuatro carreras más, y siete en la sexta (con vuelacercas productor de tres de Barreto), ante los relevos de Nick Gardewine y Luis Márquez, para el escandaloso 0-25.

Veracruz, en la pizarra

El Águila, más por honor que por cualidades, continuó en la batalla y, para su fortuna, Lorenzo Bundy puso en la loma al zurdo Juan Pablo López, a quien los visitantes pudieron conectar para que Kristian Delgado y Jake Cave pisaran el plato y se colocaran en la pizarra, 2-25. En la novena, ya con dos outs y Jimmy Yacabonis en la loma, Veracruz anotó la tercera, con hit sencillo del emergente José Torres, que impulsó a Roberto Valenzuela.

No hubo más cambios en la pizarra y Veracruz deja la Ciudad de México con una marca de 9-9. Diablos viaja a Puebla para enfrentarse a Pericos, mientras que El Águila irá a Querétaro para abrir serie ante Conspiradores.

Este fin de semana habrá beisbol en el Harp Helú, que servirá de localía a Guerreros de Oaxaca, equipo que se encuentra sin estadio y recibirá a Piratas de Campeche.