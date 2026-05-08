Lucas Herbert, firme en el liderato de LIV Golf Virginia

Por segundo día consecutivo el australiano Lucas Herbert se mantuvo firme en el liderato en el torneo LIV Golf Virginia y aumentó su ventaja a seis golpes sobre el español Sergio García y a 12 de Jon Rahm. El mejor mexicano es Carlos Ortiz, a 14 golpes del líder.
Herbert entregó ronda de 63 impactos, producto de nueve birdies libre de bogeys, mientras García, capitán de los Fireballs tuvo ronda de 67 para acumulado de -11 golpes, lejos de Herbert, pero también sólido en la segunda plaza.
El inglés Richard Bland se colocó en el tercer puesto después de recorrido de 66 y suma de - 7 impactos, uno menos que el trío formado por su compatriota Paul Casei, el sudafricano Dean Burmester y el estadounidense Charles Howell III.
Como el mejor de los latinos se mantuvo el colombiano Sebastián Muñoz, ahora compartiendo la posición 12 con -4 golpes. Le siguen el chileno Joaquín Niemann y el mexicano Carlos Ortiz con -3 golpes. Ortiz recuperó sensaciones con ronda de 69.
Un nutrido grupo en el que figuran el mexicano Abraham Ancer y el español David Puig suman -2 impactos para compartir el sitio 24.
Por equipos, el Ripper GC de Herbert domina con autoridad, con -21, seis menos que el Crushers y el Cleeks, en tanto que el Torque de Niemann y Ortiz y el Legion XIII de Rahm son quintos con -12 impactos.