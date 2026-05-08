Lucas Herbert, firme en el liderato de LIV Golf Virginia

Imponente. Lucas Herbert está jugando de manera increíble en LIV Golf Virginia. (LIV Gol)

Por segundo día consecutivo el australiano Lucas Herbert se mantuvo firme en el liderato en el torneo LIV Golf Virginia y aumentó su ventaja a seis golpes sobre el español Sergio García y a 12 de Jon Rahm. El mejor mexicano es Carlos Ortiz, a 14 golpes del líder.

Herbert entregó ronda de 63 impactos, producto de nueve birdies libre de bogeys, mientras García, capitán de los Fireballs tuvo ronda de 67 para acumulado de -11 golpes, lejos de Herbert, pero también sólido en la segunda plaza.

El inglés Richard Bland se colocó en el tercer puesto después de recorrido de 66 y suma de - 7 impactos, uno menos que el trío formado por su compatriota Paul Casei, el sudafricano Dean Burmester y el estadounidense Charles Howell III.

Como el mejor de los latinos se mantuvo el colombiano Sebastián Muñoz, ahora compartiendo la posición 12 con -4 golpes. Le siguen el chileno Joaquín Niemann y el mexicano Carlos Ortiz con -3 golpes. Ortiz recuperó sensaciones con ronda de 69.

Un nutrido grupo en el que figuran el mexicano Abraham Ancer y el español David Puig suman -2 impactos para compartir el sitio 24.

Por equipos, el Ripper GC de Herbert domina con autoridad, con -21, seis menos que el Crushers y el Cleeks, en tanto que el Torque de Niemann y Ortiz y el Legion XIII de Rahm son quintos con -12 impactos.