Manny Pacquiao vs Floyd Mayweather: ya hay fecha y lugar para la pelea de box (@netflixUS)

La revancha entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. finalmente será una realidad oficial. Después de años de especulación y diferencias sobre el formato del combate, ambos históricos del boxeo volverán a enfrentarse en una pelea profesional que ya tiene fecha, sede y transmisión confirmadas.

El anuncio ha provocado una fuerte reacción entre aficionados y analistas, especialmente porque la pelea de 2015 dejó opiniones divididas por el estilo defensivo mostrado aquella noche en Las Vegas. Ahora, la expectativa gira alrededor de una revancha que busca ofrecer una historia distinta arriba del ring.

¿Cuándo y dónde será la pelea entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao?

El combate entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao se celebrará el próximo 25 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, recinto donde ambos protagonizaron una de las peleas más vendidas en la historia del boxeo.

La revancha será transmitida por Netflix y contará oficialmente para los récords profesionales de ambos peleadores. Mayweather llegará con marca invicta de 50-0, mientras que Pacquiao registra récord de 62-8-3.

El anuncio fue confirmado por Ring Magazine y retomado por Jas Mathur, CEO de Manny Pacquiao Promotions, quien aseguró que ya se alcanzaron los acuerdos definitivos para concretar el combate.

Manny Pacquiao rechazó que la pelea fuera una exhibición

Uno de los principales puntos de conflicto surgió cuando Floyd Mayweather aseguró públicamente que el evento sería una exhibición. Sin embargo, el equipo de Manny Pacquiao insistió desde el inicio en que la pelea debía tener carácter oficial.

Jas Mathur declaró que “nunca se habló de un combate de exhibición” y afirmó que los contratos firmados establecen claramente que será una pelea profesional.

La postura del filipino fue determinante para modificar el acuerdo original. Pacquiao considera que todavía tiene nivel competitivo para intentar derrotar por primera vez al estadounidense y cerrar una de las cuentas pendientes más importantes de su carrera.

¿Por qué cambió la sede de The Sphere a la T-Mobile Arena?

Inicialmente, la pelea estaba contemplada para realizarse en The Sphere de Las Vegas como un evento enfocado en espectáculo y entretenimiento. Sin embargo, el cambio de formato provocó modificaciones importantes en la logística y la sede.

De acuerdo con Jas Mathur, regresar a la T-Mobile Arena resultó más rentable y funcional para organizar una pelea oficial. Además, señaló que el entorno de Floyd Mayweather impulsó el cambio definitivo para mejorar la operación económica del evento.

La decisión también despertó nostalgia entre los aficionados, ya que el recinto fue escenario de la primera pelea entre ambos en 2015.

Así llegan Mayweather y Pacquiao a la revancha

Aunque ambos superan los 45 años, tanto Floyd Mayweather como Manny Pacquiao continúan ligados al entrenamiento profesional y mantienen actividad física constante.

Mayweather, de 49 años, sostendrá primero una pelea de exhibición contra el kickboxer Mike Zambidis el próximo 27 de junio como preparación previa al combate oficial.

Por su parte, Pacquiao ya inició sus entrenamientos buscando llegar en la mejor condición posible para intentar quitarle el invicto al histórico “Money”.

Para millones de aficionados, esta revancha representa una nueva oportunidad para presenciar el enfrentamiento que hace una década dejó sensación de deuda dentro del boxeo mundial.