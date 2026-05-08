Maya Becerra, Dafne Quintero y Sebastián García a semifinales en Shanghái

Copa del Mundo de Tiro con Arco. Los mexicanos Maya Becerra, Sebastián García y Dafne Quintero están en zona donde se pelan las medallas en Shanghái. (Conade)

Las mexicanas Maya Becerra y Dafne Quintero se enfrentarán en una de las semifinales en la segunda parada de Copa del Mundo de Tiro con Arco, ahora en Shanghái 2026. El también mexicano Sebastián García buscará su pase a la final ante el danés Martin Damsbo. En ambos casos se trata de la modalidad arco compuesto.

El serial Copas del Mundo de Tiro con Arco otorga puntos de ranking mundial y boletos a la Gran Final del circuito que se realizará en Saltillo, Coahuila, el próximo mes de septiembre.

Becerra, la mejor sembrada

En su camino a las semifinales, Becerra sembrada hasta el segundo round derrotó a las españolas Alexa Misis por 148-142 y Andrea Muñoz por 150-147 y a la estadounidense Kaylee Gurney por 147-146.

Por su parte, Dafne Quintero superó a la hongkonesa Ying Wang por 148-140, a las sudcoreanas Jou Huang por 148-147 y Jungyoon Park por el mismo marcador y a la turca Defne Cakmak 147-146.

Tras estos sobresalientes desempeños, Becerra y Quintero cruzarán sus caminos en la ronda de semifinales en busca de instalarse en la final, en la que México ya tiene asegurado un lugar, así como en el choque por el bronce.

Avanza en flecha de desempate

Sebastián García, tercero en la fase de clasificación, venció al estadounidense Louis Price por 148-147, al turco Yagiz Sezgin por idéntico marcador y en flecha de desempate al estadounidense James Lutz después de un empate 146-146. En la antesala del duelo decisivo, se medirá al danés Martin Damsbo.