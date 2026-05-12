Al-Nassr vs Al-Hilal: horario, canal, transmisión cómo y dónde ver la Liga de Arabia Saudita

Al-Nassr vs Al Hilal Los dos equipos mejor ubicados en la tabla general se enfrentan en un partido crucial por el campeonato del futbol árabe.

El partido más importante en la temporada del futbol árabe se disputa el día de hoy con la posibilidad de definir el título. El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo necesita ganar para poder ponerse en posición de quedarse con el campeonato, en lo que podría ser el primero de liga para el delantero portugués, quien además sigue en su carrera personal por alcanzar los mil goles oficiales. Por su parte, el Al-Hilal, llega con un paso invicto esta temporada. En caso de ganar, el equipo que dirige Simone Inzaghi dependería de sí mismo para poder regresar al trono de este balompié y destronar al Al-Ittihad.

La recta final de la temporada nos regala un enfrentamiento que es prácticamente una final en plena liga. Si el Al-Nassr gana, será automáticamente el nuevo campeón, algo que ‘Los Caballeros’ llevan buscando desde que trajeron a Cristiano Ronaldo y no ganan desde el año 2019. Hoy, tendrán la localía para tratar de hacerse con los tres puntos. Su rival será nada más y nada menos que los máximo ganadores del futbol árabe. Aunque el triunfo no les daría el campeonato automáticamente, sí los pondría en posición de robar el liderato general, ya que tienen todavía un partido menos disputado.

¿A qué hora se juega el Al-Nassr vs Al-Hilal? | Liga de Arabia Saudita

12:00 horas (CDMX)

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Previa del Al-Nassr vs Al-Hilal | Liga de Arabia Saudita

El Al-Nassr tiene finalmente en sus manos la posibilidad de ser campeón de liga después de varios años de sequía. El cuadro de amarillo y azul ha brillado esta temporada con su poderosa ofensiva de 86 goles a favor durante todo el año, siendo los portugueses Cristiano Ronaldo y Joao Félix sus máximos anotadores en este actual curso. Aunque el empate también es resultado favorable, la victoria los hará campeones hoy mismo, lo que haría de este un partido histórico.

No obstante, el Al-Hilal ha sido ‘El Coco’ de este equipo en los años recientes, con nueve partidos consecutivos sin perder en esta serie de enfrentamientos con seis victorias y tres empates en todas las competencias. El último triunfo del Al-Nassr fue en la Copa de Clubes Campeones de Arabia. Sin embargo, en partido de liga, no consiguen un triunfo desde 202, cuando ‘CR7’ ni siquiera estaba todavía en el equipo.

En lo que va de esta temporada, Al-Hilal no ha perdido ni un solo partido de liga, sumando 23 triunfos y ocho empates. Los puntos que ha perdido con estos resultados lo tienen en el segundo lugar de la clasificación. Ahora, una nueva vitoria les cambiará por completo el panorama, ya que, entonces, dependerían de sí mismos y de ganar su partido de la jornada 33 para poder mantener en suspenso la carrera por el campeonato hasta el último juego.

Posibles alineaciones del Al-Nassr vs Al-Hilal | Liga de Arabia Saudita

Al-Nassr: Bento, Sultan Al-Ghannam, Abdulelah Al-Amri, Iñigo Martínez, Ayman Yahya, Abdulrahman Ghareeb, Abdullah Al-Khaibari, Marcelo Brozovic, Sadio Mané, Joao Félix, Cristiano Ronaldo

Al-Hilal: Bono, Ali Lajami, Yusuf Akcicek, Rúben Neves, Theo Hernández, Mohamed Kanno, Nasser Al-Dawsari, Malcolm, Sergej Milinkovic-Savic, Salem Al-Dawsari, Karim Benzema.