Boletos de $113 para Cruz Azul vs Chivas: ¿Qué hacer si Fanki te canceló la compra? (Estadio Banorte - Fanki )

Ante la cancelación de las entradas de preventa por parte de Fanki, la plataforma de boletaje, encargada de comercializar las entradas para la semifinal de ida entre Cruz Azul y Chivas en el Estadio Banorte, programada para este 13 de mayo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un comunicado dirigido a los asistentes afectados.

Por su parte, Estadio Banorte, emitió un comunicado a todos aquellos aficionados con boletos de $113 pesos o más, cuyas compras hayan sido canceladas, en la empresa de origen colombiano con operaciones en México, y su plataforma de boletaje socia.

En dicho comunicado se informaron los motivos de cancelación y qué deben hacer para recibir el reembolso los afectados.

Profeco: qué hacer si Fanki te canceló la compra de un boleto de la semifinal Cruz Azul vs Chivas

De acuerdo con Profeco, “En respuesta a la cancelación unilateral de las entradas de preventa por parte de la empresa de venta Fanki Sports” para el partido de Cruz Azul vs Chivas en la semifinal de ida de la Liga MX, si eres uno de los aficionados afectados por la cancelación de tu boleto, podrás presentar una queja directa.

En el comunicado compartido en su cuenta oficial de X, la dependencia comparte los contactos directos para comunicarte en caso de aún no haber recibido tu reembolso.

Ante la cancelación unilateral de boletos en preventa por parte de la boletera @Fankisports

para el partido Cruz Azul-Chivas, la @Profeco invita a las personas afectadas a presentar su queja a través del Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722 o a los correos… pic.twitter.com/8GGUp36mWa — Profeco (@Profeco) May 12, 2026

De acuerdo con Profeco, si formas parte de las personas afectadas podrás presentar tu queja a través de la Línea Directa para el Consumidor:

55 5568 8722 y 800 468 8722

o a los correos electrónicos

asesoria@profeco.gob.mx

mailto:asesoria@profeco.gob.mx

dgodecos@profeco.gob.mx

mailto:dgodecos@profeco.gob.mx

Estadio Banorte y Fanki emiten comunicado sobre reembolso para cancelaciones de boletos en el Cruz Azul vs Chivas

Este martes 12 de mayo, Estadio Banorte compartió en su cuenta oficial de X un comunicado informando los motivos de cancelación de entradas para algunos aficionados del partido programado para el 13 de mayo en las instalaciones del complejo conocido tradicionalmente como Estadio Azteca:

“Se presentó una inconsistencia en la configuración comercial del evento, derivada de un error administrativo ajeno a la plataforma tecnológica de Fanki”, expresó el comunicado emitido por ambos socios.

Según los organizadores, con respecto a la solución de la problemática que ocasionó la cancelación en la compra de entradas de aficionados, “la plataforma brindó el soporte correspondiente para acompañar la operación y atención del caso desde el momento en que la situación fue identificada”, apunta la publicación compartida este martes.

¿Cuándo se realizarán los reembolsos por la cancelación de boletos para el Cruz Azul vs Chivas?

De acuerdo con el informe dirigido a la afición del Estadio Banorte, “las órdenes generadas bajo dicha incidencia fueron canceladas y reembolsadas automáticamente al 100% al método de pago utilizado en la compra”, explica el comunicado.

Comunicado sobre la preventa del partido Cruz Azul vs Chivas pic.twitter.com/l2mXfaaOiA — Estadio Banorte (@EstadioBanorte) May 12, 2026

Por ello, indicaron que “no es necesario realizar ninguna gestión adicional. El proceso de reembolso se verá reflejado conforme a los tiempos establecidos por las instituciones bancarias correspondientes”, firmaron Estadio Banorte y Fanki.

¿Qué pasa si aún no recibo el reembolso de mi compra con Fanki?

En caso de aún no recibir el reembolso de tu compra por la entrada de un boleto para el partido de ida entre Cruz Azul y Chivas en el Estadio Banorte, podrás comunicarte a los contactos telefónicos y correos electrónicos compartidos por Profeco para presentar tu queja directa, o bien seguir las indicaciones que Fanki comparte en su plataforma oficial en caso de cancelaciones.

“En el caso de producirse una modificación en los eventos publicados, ya sea cambio de horario, localía, reprogramación o cancelación, informaremos a los usuarios a través de correo electrónico las opciones disponibles dispuestas por el organizador del evento”, dice la plataforma de boletaje, enfatizando que “Si el organizador del evento autoriza reembolsos o devoluciones, desde Fanki nos comunicaremos contigo para informarte de esta opción y ayudarte a gestionarla”.