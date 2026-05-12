Conferencia de Florentino Pérez: elecciones, caso Negreira y todo lo que dijo hoy 12 de mayo el presidente del Real Madrid

Florentino Pérez El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ofrece una rueda de prensa este martes, en Madrid. Florentino Pérez afirmó este martes que no va a dimitir e informó de que ha pedido a la junta electoral que inicie el proceso electoral a las elecciones a la junta directiva a la que se va a presentar. (Juanjo Martin/EFE)

Un “terremoto” mediático ocurrió este lunes 12 de mayo en el Real Madrid. Tras perder LaLiga el pasado fin de semana por su derrota ante el FC Barcelona en El Clásico, el presidente del equipo ‘merengue’ salió a dar una conferencia de prensa. Florentino Pérez salió ante los medios para hablar del rumbo que tendrá la dirigencia principal, impugnó de nueva cuenta el “Caso Negreira” para pedir justicia, las peleas recientes de jugadores y otros temas que han puesto un álgido debate entre madridistas.

Convocatoria a elecciones y búsqueda de la reelección

Durante su comparecencia, Pérez confirmó que adelantará el proceso electoral y que encabezará una candidatura junto a su actual junta directiva. En un tono firme, aseguró que no dimite y que solo abandonará el cargo si es derrotado en las urnas, además de reiterar que el club “es de los socios” y que cualquier socio puede presentarse .

La decisión se produce tras días de especulaciones sobre su posible salida y rumores relacionados con su salud, que el dirigente desmintió categóricamente, afirmando estar en plena forma . Según los reportes de la rueda de prensa, también lanzó duras críticas contra sectores de la prensa, a los que acusó de impulsar campañas en su contra en un contexto de malos resultados deportivos .

El caso Negreira y las denuncias de corrupción arbitral

En el apartado institucional, Pérez volvió a referirse al denominado “caso Negreira”, insistiendo en su postura crítica hacia la gestión arbitral en el fútbol español. En intervenciones recientes y en su discurso público, el presidente ha reclamado que se haga justicia por lo ocurrido durante casi dos décadas, posicionando al Real Madrid como uno de los clubes que ha impulsado acciones al respecto .

En esta línea, el dirigente anunció la preparación de un dossier para presentarlo ante instancias europeas, insistiendo en su discurso de defensa institucional del club en torno a este asunto .

La pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni

Uno de los temas más delicados abordados en la conferencia fue el incidente entre los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ocurrido en las instalaciones de Valdebebas días antes.

De acuerdo con la información publicada, el enfrentamiento derivó en una sanción económica para ambos jugadores, en el marco de un expediente disciplinario abierto por el club . Pérez restó importancia deportiva al incidente, calificando este tipo de tensiones como situaciones habituales en entrenamientos de alta competitividad, aunque sí expresó preocupación por la filtración del hecho a la prensa, señalando que ese aspecto es más grave que el altercado en sí .

Reportes adicionales detallan que la pelea incluyó acusaciones de filtraciones, un enfrentamiento físico y medidas disciplinarias internas, lo que elevó la tensión en el vestuario en un momento crítico de la temporada .

Un mensaje de continuidad en medio de la crisis

La rueda de prensa se produjo en un contexto de resultados deportivos irregulares y creciente presión mediática. Según los análisis publicados este martes, la comparecencia fue interpretada como un punto de inflexión en la estrategia comunicativa del presidente, quien reafirmó su liderazgo y su intención de continuar al frente del proyecto deportivo del club .

Con la convocatoria electoral en marcha y un discurso centrado en la defensa institucional, Florentino Pérez dejó claro que su futuro al frente del Real Madrid dependerá del resultado en las urnas, marcando así el inicio de un nuevo capítulo en la historia reciente del club blanco.