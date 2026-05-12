Cristo Fernández: De estrella en Ted Lasso a fichaje bomba en segunda división. (El Paso Locomotive FC )

El actor mexicano Cristo Fernández, protagonista en Ted Lasso, lleva a la vida real su interpretación del futbolista Dani Rojas en la aclamada serie de Apple TV+ y cumple su sueño al ser reclutado como futbolista profesional por El Paso Locomotive FC, equipo de la USL Championship.

El oriundo de Jalisco firma contrato a sus 33 años, tras superar una prueba de dos meses con el club, y se convierte en delantero, al igual que el personaje que interpreta en la comedia dramática creada por el actor estadounidense Jason Sudeikis.

¿A qué equipo se unirá Cristo Fernández en su debut como jugador profesional?

Este 12 de mayo de 2026, El Paso Locomotive FC, equipo profesional de la segunda división de Estados Unidos, anunció la firma del delantero mexicano Cristo Fernández, pendiente de la aprobación de la liga y la federación.

El equipo profesional, con sede en El Paso, Texas, fue fundado en 2018, juega en Southwest University Park y compite en la USL Championship, segunda categoría del futbol soccer de Estados Unidos.

Al respecto del nuevo fichaje del actor originario de Guadalajara, Jalisco, el entrenador de Locomotive, Junior Gonzalez, expresó: “Cristo es una gran incorporación a nuestra plantilla, ya que añade otra amenaza ofensiva a nuestra línea de ataque”.

Además, el DT de El Paso Locomotive FC añadió sobre Cristo Fernández que “su pasión por el juego y sus cualidades de liderazgo en el vestuario nos permiten seguir fomentando la cultura positiva que buscamos como club”, expresó tras la decisión tomada por el club al concluir el periodo de dos meses de prueba.

En este periodo de prueba con el club profesional de futbol estadounidense, Fernández se convirtió en un habitual de los entrenamientos y participó en un partido de pretemporada contra New Mexico United.

Experiencia previa de Cristo Fernández como futbolista

De acuerdo con El Paso Locomotive FC, el nuevo fichaje de la plantilla del club de procedencia mexicana, Cristo Fernández, comenzó su carrera en las categorías inferiores de Tecos FC antes de tener que retirarse a los 15 años por una lesión.

Y fue a los 33 años que Fernández regresó a las canchas, ahora de la mano de un equipo profesional de futbol de segunda división en Estados Unidos, donde, tras dos meses de arduo entrenamiento, se convierte en delantero de la plantilla y cumple uno de sus sueños: convertirse en jugador profesional.

“El fútbol siempre ha sido una parte fundamental de mi vida y de mi identidad, y sin importar adónde me haya llevado la vida, el sueño de competir profesionalmente nunca abandonó mi corazón”, expresó el tapatío.

Finalmente, como parte de agradecimiento al nuevo club que lo acogió, y que reconoce que además se desarrolló en el mundo de la actuación en su madurez, “llegando a ser conocido principalmente por su papel de ‘Dani Rojas’ en la exitosa serie de televisión Ted Lasso”, el mexicano expresó: “Estoy increíblemente agradecido con El Paso Locomotive FC —el club, los entrenadores, el personal y, especialmente, mis compañeros— por abrirme las puertas y darme la oportunidad de competir desde el primer día”, dijo Fernández respecto a su debut como delantero del equipo de la USL Championship.