Gaby López inaugura un área de práctica de juego corto en el Club de Golf México

Inaugura área de práctica de juego corto. Gaby López convivió con los jóvenes golfistas en el Club de Golf México (Avelina Merino)

El Club de Golf México inauguró su área de práctica de juego corto y lo hizo en compañía de la mejor golfista mexicana del momento: Gaby López, quien estuvo encantada de ser parte del acto y servir de ejemplo para algunos golfistas infantiles y juveniles del área Interzonas.

En medio de una ligera lluvia que en instantes se hizo más fuerte, se llevó a cabo una inauguración rápida, que tuvo lugar justo a un lado de la zona de prácticas del Club de Golf México donde Gaby, la actual número 21 del mundo, primero cortó el listón junto a Ignacio Ruiz Torres, presidente del Consejo de Administración del Club de Golf México.

Acto seguido Gaby López dio el golpe de salida inaugural, mientras los jóvenes golfistas aplaudieron al igual que al escaso público presente, que inmediatamente se esparció para evitar empaparse con la lluvia.

Ya bajo resguardo del clima, Gaby habló de lo que para ella significa que el Club de Golf México tenga un área de práctica de juego corto.

“Muy emocionada de que tengan un área nueva de juego corto, es algo que yo no tuve desde chiquita, y que también tengan instalaciones de primer nivel, donde los jugadores, los niños y niñas puedan desarrollarse y tener las mejores herramientas para ser mejores jugadores de golf”, puntualizó.

La mexicana, única jugadora en el LPGA Tour desde el 2016 se ha ganado el respeto no solo de la gente del Club de Golf México que la vio crecer, sino de los amantes del golf en general, su carisma y sociabilidad hace que los niños y jóvenes en general se acerquen a preguntarle temas respecto al golf y ella lo disfruta.

La mexicana ganadora de tres torneos en el LPGA Tour explicó cuál es el fin de tener esta nueva área de práctica. “El juego corto juega el papel más importante cuando no le estamos pegando bien a la pelota, porque es justamente el pegar de un mal tiro a un buen tiro que se puede salvar un par o un bogey o hacer un birdie en un par cinco”.

Lo significa que esta nueva área de práctica de juego corto, “les va a ayudar mucho a los jugadores para tener más herramientas para ser más scoreables. El golf es un deporte muchas veces imperfecto vamos a fallar y esto nos ofrece un espacio para ser creativos, van a tener más herramientas”, abundó Gaby.

Habló también del trabajo que ha hecho Ignacio Ruiz Torres en el Club de Golf México. “Ha hecho un trabajo espectacular junto de la mano de Pedro, nuestro director de golf, ambos hacen una mancuerna increíble, el campo siempre está en condiciones increíbles, es una belleza, escuchamos que es el mejor club de la Ciudad de México, yo estoy muy orgullosa de haber crecido aquí y de poder ver todos los avances y las innovaciones que están haciendo, simplemente para que los socios y jugadores de golf tengan las mejores herramientas”.

Gaby tendrá tres semanas de descanso activo para enfocar su entrenamiento principalmente a los torneos Majors, ese tiempo también lo aprovechará para realizar algunas actividades con la Federación Mexicana de Golf.