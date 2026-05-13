San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings en CDMX: cuándo, dónde y a qué hora será el juego de la NFL en México

San Francisco 49'ers vs Minnesota Vikings en CDMX La NFL confirmó a los Minnesota Vikings como rivales de San Francisco 49ers para el sexto juego de la temporada regular que se llevará a cabo en la Ciudad de México este 2026.

Tras el anuncio de que los San Francisco 49’ers serán el equipo local para el partido de temporada regular en la Ciudad de México, los aficionados y aficionadas del futbol americano han estado a la expectativa del anuncio de sus rivales; la espera finaliza este miércoles 13 de mayo, ya que la NFL anunció oficialmente que los Minnesota Vikings serán el equipo a enfrentar en el primer juego de Domingo por la Noche fuera de Estados Unidos.

La última vez que la NFL estuvo en nuestro país, fue cuando San Francisco se impuso ante los Arizona Cardinals con un marcador de 38-10 el 21 de noviembre de 2022. Ahora, rumbo a la temporada regular, será la tercera visita que los 49’ers hagan al Estadio Azteca.

San Francisco 49ers: cuándo, dónde y a qué hora jugarán en Ciudad de México

Tras el anuncio, el público mexicano fanático del fútbol americano no tardó en expresar su emoción por el próximo evento y todos los detalles que envuelven a esta importante visita de la NFL al país tras cuatro años de ausencia.

De acuerdo con el comunicado emitido este miércoles por la liga profesional de futbol americano de Estados Unidos, el partido se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre, durante la Semana 11 de la temporada regular, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

La información también dio la hora de inicio del icónico encuentro, marcando el kickoff a las 19:20 horas, tiempo del centro de México; será el primer juego del Sunday Night Football fuera de Estados Unidos.

Minnesota Vikings serán los rivales de San Francisco 49ers en México 2026

“La Ciudad de México es casa de una de las aficiones más apasionadas y energizadas de la NFL, y estamos entusiasmados por traer de vuelta la experiencia de los 49ers a nuestros fieles seguidores en México”, dijo Al Guido, Director Ejecutivo de los San Francisco 49ers.

Al Guido también informó que se realizarán actividades para los aficionados e iniciativas comunitarias, con el objetivo de crear momentos significativos para la afición mexicana y “dejar una huella duradera tanto dentro como fuera del campo”.

Por otra parte, Carla Juan Chelala, Directora General Adjunta de Mercadotecnia de Grupo Financiero Banorte, declaró: “Recibir a los Minnesota Vikings y a los San Francisco 49ers en la Ciudad de México, ahora con una nueva experiencia en el Estadio Banorte, es un evento significativo para los aficionados y para el futuro de las experiencias deportivas internacionales en nuestro país”.

¿Por qué la NFL viene a México este 2026?

Este encuentro será uno de los nueve partidos internacionales que se llevarán a cabo en siete países, cuatro continentes y ocho estadios la próxima temporada; entre las sedes, se encuentran:

Melbourne (Australia).

Río de Janeiro (Brasil).

Londres (Reino Unido).

París (Francia).

Madrid (España).

Múnich (Alemania).

Estos encuentros internacionales forman parte del compromiso de la Liga a largo plazo para una expansión global del deporte.

Debido a que este evento atrae gran número de aficionados y aficionadas en México, la información respecto a las entradas estará disponible en el sitio web oficial de la NFL, por lo que la liga profesional recomienda al público mantenerse al tanto de los datos ahí compartidos.