Selección Mexicana: Isaías Violante y los jugadores de Liga MX que aún pueden ir al Mundial 2026

Jugadores que aún podr+ian ser convocados a la Copa Mundial 2026 Foto: Especial

A 30 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 l debate sobre quiénes terminarán representando a México sigue completamente abierto. Aunque muchos nombres parecen inamovibles dentro del proceso de Javier Aguirre, la realidad es que varios futbolistas de la Liga MX todavía se encuentran a la espectativa de ocupar un lugar dentro del cuadro sleccionado.

Sin embargo, algunos perfiles comienzan a emerger gracias a su regularidad, personalidad y capacidad para responder en momentos importantes. Uno de esos casos es el de Isaías Violante, quien recientemente comenzó a generar conversación tras incorporarse al radar de la Selección Mexicana debido a la baja de Jairo Torres, futbolista de Juárez.

Los jugadores de la Liga MX que aún buscan convencer a Javier Aguirre

La aparición de Isaías Violante dentro de las conversaciones alrededor de la Selección Mexicana no es casualidad, ya que el delantero ha logrado llamar la atención por sus actuaciones recientes y por un perfil ofensivo que podría aportar frescura a un combinado nacional que todavía busca identidad futbolística.

No obstante, aún quedar vacantes por completar, ya que hasta el momento, hay 12 seleccionados que tienen su lugar seguro en la Copa del Mundo, todos ellos provenientes de la Liga MX.

Cabe señalar que la lista final de seleccionados se dará a conocer el próximo 1 de junio, tan sólo unas semanas antes del partido inaugural de la Copa del Mundo.

Sin embargo, pese a todo pornóstico, aún se mantiene la incógnita de quiénes serán los jugadores que obtengan el pase de último momento hacia la justa mundialista. A pesar de ello, aún hay nombres que están llamando la atención en la escena futbolística.

¿Qué jugadores de la Liga MX podrían ser convocados al Mundial 2026?

Aunque hubo varias ausencias llamativas en la lista de futbolistas de la Liga MX convocados, una de las que más sorprendió fue la de Marcel Ruiz. A pesar de haber lidiado con una lesión recientemente, el mediocampista sigue teniendo actividad con Deportivo Toluca Fútbol Club y todavía disputará la final de la Concacaf Champions Cup.

Otras ausencias que llamaron la atención fueron las de Carlos Rodríguez, Diego Lainez, Richard Ledezma y Erick Sánchez, futbolistas que también han sido considerados por el “Vasco” Aguirre en distintos momentos del proceso y que, pese a no estar en esta primera lista, todavía mantienen posibilidades de pelear por un lugar.

A ellos se suman Carlos Moreno y Antonio Rodríguez, quienes podrían pelear su lugar en la portería y así, obtener uno de los tres lugares disponibles como arqueros mundialistas.

Otros jugadores que han demostrado rendimiento en la Liguilla y la Concachampions son Jeremy Márquez, Everardo López, Jordan Carrillo, Efraín Álvarez, Elías Montiel, Ricardo Angulo, Jesús Angulo, Alexei Domínguez y Bryan González, quienes aún tienen paertidos para demostrar de qué están hechos.

Mientras el reloj avanza rumbo a 2026, la pelea por vestir la camiseta de la Selección Mexicana apenas comienza.