Lazio vs. Inter de Milán EN VIVO: horario, canal, cómo y dónde ver la final de la Copa Italia

Lazio vs. Inter de Milán partido en vivo final de la Copa Italia Foto: La Crónica

La temporada del futbol italiano entra en uno de sus momentos más intensos y emocionales. Dos clubes históricos, con plantillas llenas de talento y objetivos muy distintos en este cierre de campaña, se preparan para disputar un partido que puede cambiar por completo el balance del año.

Entre la presión de levantar un título, las expectativas de millones de aficionados y el peso de la historia, el choque entre Lazio e Inter promete una noche cargada de tensión, emociones y futbol de alto nivel.

¿A qué hora es la final Lazio vs. Inter de Milán y dónde se juega?

La final de la Copa Italia 2026 entre Lazio e Inter de Milán se disputará este miércoles 13 de mayo de 2026 en el histórico Estadio Olímpico de Roma, uno de los escenarios más emblemáticos del futbol europeo. La cita es el punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO el Lazio vs. Inter de Milán?

Los aficionados podrán seguir la final de la Copa Italia 2026 mediante distintas plataformas de televisión y streaming.

En México la transmisión será por FOX One.

Momios para el Lazio vs. Inter de Milán

Para este duelo, el Inter de Milán es quien parte como favorito para llevarse el triunfo sobre la Lazio y conquistar el título en la Final de la Copa Italia.

Triunfo de la Lazio +425

Empate +260

Triunfo del Inter de Milán -148

Alineaciones probables de Inter vs. Lazio