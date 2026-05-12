Muere Brandon Clarke: ¿Qué se sabe del fallecimiento del jugador de los Grizzlies en la NBA?

Brandon Clarke El jugador clave de los Grizzlies de Memphis, falleció este martes 12 de mayo a la edad de 29 años; el Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a una llamada al 911 por una emergencia médica.

A través de un comunicado en redes sociales, la cuenta oficial de los Grizzlies de Memphis confirmó la muerte de Brandon Clarke, pívot fundamental para el equipo y jugador destacable de tan sólo 29 años de edad, dejando un profundo vacío para el equipo, el público aficionado y la NBA.

De acuerdo con los primeros reportes, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a una llamada al 911 por emergencia médica durante la tarde del lunes 11 de mayo.

Brandon Clarke fallece a los 29 años de edad: ¿cuál fue la causa de muerte?

A pesar de que no se han emitido comunicados oficiales respecto a la causa de muerte, NBC Los Ángeles publicó que las autoridades reportaron una llamada al 911 que fue atendida por el Departamento de Bomberos de Los Ángeles poco después de las 5 de la tarde del lunes.

De acuerdo con el medio estadounidense, la llamada se debió a una emergencia médica. No obstante, cuando llegaron los paramédicos al domicilio, declararon a Clarke muerto.

“Se encontraron utensilios para el consumo de drogas en la vivienda y se está investigando el incidente como una posible sobredosis”, informó NBC Ángeles, reportando que las autoridades realizarán una autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento del deportista.

¿Brandon Clarke de los Grizzlies de Memphis consumía drogas?

De acuerdo con información expuesta por The Athletic y USA Today, Clarke fue arrestado y fichado en Arkansas por cuatro cargos que incluían el tráfico de sustancias controladas y fuga en vehículo a exceso de velocidad.

El 1º de abril de este 2026, el Departamento del Sheriff del Condado de Cross arrestó a Clarke a la 1:03 PM, hora local, mientras se encontraba en proceso de rehabilitación por lesiones.

Debido al periodo de recuperación, los Grizzlies tomaron la decisión de descartar a Clarke para el resto de la temporada.

En el comunicado emitido este martes 12 de mayo, el equipo expresó:

“Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis en general no será olvidado”, expresaron, mientras que la NBA destacó al jugador por su contribución como uno de los veteranos más consistentes en los Grizzlies.