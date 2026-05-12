Prelista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: Javier Aguirre llama a Chino Huerta y deja fuera a Chucky Lozano

Por Juan Hernández
La Selección Mexicana de Javier Aguirre anunció la prelista de 55 jugadores que se diputarán un lugar para el Mundial 2026.

El Vasco tiene dudas en algunas posiciones; por ello decidió llamar a jugadores como Marcel Ruiz, Diego Lainez, Chino Huerta e incluso a Jordan Carrillo, que está haciendo una gran temporada con Pumas. La ausencia —ya esperada— de Chucky Lozano es la que marca esta prelista.

La lucha por el último boleto en la delantera se mantendrá en los entrenamientos entre Santiago Gimenez y Germán Berterame antes de que Javier Aguirre entregue la lista definitiva de 26 jugadores.

Prelista de México - Copa del Mundo FIFA 2026

No.NombreEquipoPosición
1.Alex PadillaAthletic ClubPortero
2.Alexei DomínguezPachucaMedio
3.Alexis GutiérrezAméricaMedio
4.Alexis VegaTolucaDelantero
5.Álvaro FidalgoReal BetisMedio
6.Antonio RodríguezTijuanaPortero
7.Armando GonzálezGuadalajaraDelantero
8.Brian GutiérrezGuadalajaraMedio
9.Bryan GonzálezGuadalajaraDefensa
10.Carlos AcevedoSantosPortero
11.Carlos MorenoPachucaPortero
12.Carlos RodríguezCruz AzulMedio
13.César HuertaAnderlechtDelantero
14.César MontesFC LokomotivDefensa
15.Denzell GarcíaFC JuárezMedio
16.Diego LainezTigresMedio
17.Edson ÁlvarezFenerbahceDefensa
18.Eduardo ÁguilaSan LuisDefensa
19.Efraín ÁlvarezGuadalajaraMedio
20.Elías MontielPachucaMedio
21.Erick SánchezAméricaMedio
22.Erik LiraCruz AzulMedio
23.Everardo LópezTolucaDefensa
24.Germán BerterameInter MiamiDelantero
25.Gilberto MoraTijuanaMedio
26.Guillermo MartínezPumas UNAMDelantero
27.Guillermo OchoaAEL LimassolPortero
28.Isaías ViolanteAméricaMedio
29.Israel ReyesAméricaDefensa
30.Jeremy MárquezCruz AzulMedio
31.Jesús AnguloTigresDefensa
32.Jesús GallardoTolucaDefensa
33.Jesús GómezTijuanaDefensa
34.Johan VásquezGenoaDefensa
35.Jordan CarrilloPumas UNAMMedio
36.Jorge RuvalcabaNY Red BullsMedio
37.Jorge SánchezPAOKDefensa
38.Julián AraujoCelticDefensa
39.Julián QuiñonesAl-QadisiyahDelantero
40.Kevin CastañedaTijuanaMedio
41.Luis ChávezDinamo MoscúMedio
42.Luis ReyPueblaDefensa
43.Luis RomoGuadalajaraMedio
44.Marcel RuizTolucaMedio
45.Mateo ChávezAZ AlkmaarDefensa
46.Obed VargasAtlético MadridMedio
47.Orbelín PinedaAEK AtenasMedio
48.Ramón JuárezAméricaDefensa
49.Raúl JiménezFulhamDelantero
50.Raúl RangelGuadalajaraPortero
51.Ricardo AnguloTolucaMedio
52.Richard LedezmaGuadalajaraDefensa
53.Roberto AlvaradoGuadalajaraDelantero
54.Santiago GiménezAC MilanDelantero
55.Victor GuzmánMonterreyDefensa

