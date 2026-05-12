Prelista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: Javier Aguirre llama a Chino Huerta y deja fuera a Chucky Lozano

La Selección Mexicana de Javier Aguirre anunció la prelista de 55 jugadores que se diputarán un lugar para el Mundial 2026.
El Vasco tiene dudas en algunas posiciones; por ello decidió llamar a jugadores como Marcel Ruiz, Diego Lainez, Chino Huerta e incluso a Jordan Carrillo, que está haciendo una gran temporada con Pumas. La ausencia —ya esperada— de Chucky Lozano es la que marca esta prelista.
La lucha por el último boleto en la delantera se mantendrá en los entrenamientos entre Santiago Gimenez y Germán Berterame antes de que Javier Aguirre entregue la lista definitiva de 26 jugadores.
Prelista de México - Copa del Mundo FIFA 2026
|No.
|Nombre
|Equipo
|Posición
|1.
|Alex Padilla
|Athletic Club
|Portero
|2.
|Alexei Domínguez
|Pachuca
|Medio
|3.
|Alexis Gutiérrez
|América
|Medio
|4.
|Alexis Vega
|Toluca
|Delantero
|5.
|Álvaro Fidalgo
|Real Betis
|Medio
|6.
|Antonio Rodríguez
|Tijuana
|Portero
|7.
|Armando González
|Guadalajara
|Delantero
|8.
|Brian Gutiérrez
|Guadalajara
|Medio
|9.
|Bryan González
|Guadalajara
|Defensa
|10.
|Carlos Acevedo
|Santos
|Portero
|11.
|Carlos Moreno
|Pachuca
|Portero
|12.
|Carlos Rodríguez
|Cruz Azul
|Medio
|13.
|César Huerta
|Anderlecht
|Delantero
|14.
|César Montes
|FC Lokomotiv
|Defensa
|15.
|Denzell García
|FC Juárez
|Medio
|16.
|Diego Lainez
|Tigres
|Medio
|17.
|Edson Álvarez
|Fenerbahce
|Defensa
|18.
|Eduardo Águila
|San Luis
|Defensa
|19.
|Efraín Álvarez
|Guadalajara
|Medio
|20.
|Elías Montiel
|Pachuca
|Medio
|21.
|Erick Sánchez
|América
|Medio
|22.
|Erik Lira
|Cruz Azul
|Medio
|23.
|Everardo López
|Toluca
|Defensa
|24.
|Germán Berterame
|Inter Miami
|Delantero
|25.
|Gilberto Mora
|Tijuana
|Medio
|26.
|Guillermo Martínez
|Pumas UNAM
|Delantero
|27.
|Guillermo Ochoa
|AEL Limassol
|Portero
|28.
|Isaías Violante
|América
|Medio
|29.
|Israel Reyes
|América
|Defensa
|30.
|Jeremy Márquez
|Cruz Azul
|Medio
|31.
|Jesús Angulo
|Tigres
|Defensa
|32.
|Jesús Gallardo
|Toluca
|Defensa
|33.
|Jesús Gómez
|Tijuana
|Defensa
|34.
|Johan Vásquez
|Genoa
|Defensa
|35.
|Jordan Carrillo
|Pumas UNAM
|Medio
|36.
|Jorge Ruvalcaba
|NY Red Bulls
|Medio
|37.
|Jorge Sánchez
|PAOK
|Defensa
|38.
|Julián Araujo
|Celtic
|Defensa
|39.
|Julián Quiñones
|Al-Qadisiyah
|Delantero
|40.
|Kevin Castañeda
|Tijuana
|Medio
|41.
|Luis Chávez
|Dinamo Moscú
|Medio
|42.
|Luis Rey
|Puebla
|Defensa
|43.
|Luis Romo
|Guadalajara
|Medio
|44.
|Marcel Ruiz
|Toluca
|Medio
|45.
|Mateo Chávez
|AZ Alkmaar
|Defensa
|46.
|Obed Vargas
|Atlético Madrid
|Medio
|47.
|Orbelín Pineda
|AEK Atenas
|Medio
|48.
|Ramón Juárez
|América
|Defensa
|49.
|Raúl Jiménez
|Fulham
|Delantero
|50.
|Raúl Rangel
|Guadalajara
|Portero
|51.
|Ricardo Angulo
|Toluca
|Medio
|52.
|Richard Ledezma
|Guadalajara
|Defensa
|53.
|Roberto Alvarado
|Guadalajara
|Delantero
|54.
|Santiago Giménez
|AC Milan
|Delantero
|55.
|Victor Guzmán
|Monterrey
|Defensa