¿Ya es campeón Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr?: así va la tabla general de la Liga de Arabia

Cristiano Ronaldo El delantero portugués sigue en busca de su primer campeonato de liga en el futbol árabe luego de tres temporadas.

Los dos mejores equipos de lo que va de la temporada en el fútbol árabe se enfrentaron y nos regalaron un empate de 1-1. De esta manera, el conjunto del Al-Hilal se mantiene con opciones al título con todavía dos partidos por disputar en lo que va de la temporada. Sin embargo, es el equipo de Cristiano Ronaldo el que mantiene la ventaja y depende de sí mismo para coronarse.

Al Nassr empata con a Al Hilal: ¿Qué necesita Cristiano Ronaldo para ser campeón?

Cono sólo dos partidos por disputar en la temporada, el equipo amarillo y azul se midió a Al-Hilal y estuvo a punto de llevarse la victoria con marcador de 1-0 gracias al gol de Mohamed Simakan. El defensor francés remató de cabeza el tiro de esquina para poner en ventaja a los locales.

Sin embargo, el Al-Hilal empató en los instante finales del partido con un autogol de Bento, el propio portero del Al-Nassr y dejó las cifras definitivas.

Con este resultado, Al Nassr llegó a 83 puntos con todavía un partido por disputar. De esta forma, puso una ventaja de cinco puntos sobre el Al-Hilal, que es su más cercano perseguidor en la clasificación general.

De esta manera, el Al-Nassr necesita una victoria en su partido final contra el Damac, o bien, que el Al-Hilal, que se mantiene invicto esta temporada no gane uno de sus dos enfrentamientos que todavía le quedan por disputar.

Cristiano Ronaldo busca celebrar su segundo título con el Al-Nassr

La carrera de ‘CR7’ podría sumar un nuevo campeonato de liga con su club. El 5 veces Balón de Oro del futbol mundial ha sido ganador nacional con prácticamente todos los clubes para los que ha jugado, como el Manchester United, Real Madrid, Juventus y ahora el club árabe.

Actualmente, ‘El Bicho’ sólo ha podido sumar la Copa de Campenes Árabe del 2023 con este Al-Nassr, que también se la ganó a este mismo Al-Hilal.

En esta temporada, Cristiano ha sido el mejor goleador del Al-Nassr con 26 anotaciones en su cuenta personal y siendo el tercero mejor del campeonato general, solo por debajo de Ivan Tooney (31) y del mexicano Julián Quiñones (29). ‘El Comandante’ sigue además con su carrera histórica por llegar a los mil goles con 971 marcados hasta el día de hoy.