Carrera Gatorade G15 2026 en CDMX:¿Cuál es la nueva fecha y cuándo saldrán a la venta los números?

Gatorade G15 La carrera de 15 kilómetros es uno de los eventos de Running más esperados y populares, pero este año tendrá un cambio de fecha.

La G15 de Gatorade es una de las carreras más esperadas en el calendario ‘Runner’ de la CDMX y este 2026 llega con su edición número 13. Miles de corredores y corredoras han estado a la expectativa de volver a estar en uno de los eventos más especiales para esta comunidad. Sin embargo, se anunció recientemente que habrá un cambio en la fecha de realización. Te decimos cuándo será y cuándo podrían salir a la venta los folios.

Carrera G15 2026 de CDMX cambia la fecha

En los años recientes, los eventos de “Running” han ido ganando espacio en la capital del país con prácticamente carreras todos los fines de semana, muchas de ellas temáticas y diseñadas para quienes están comenzando a vivir este tipo de experiencias colectivas. Sin embargo, la G15 de Gatorade es una de las más especiales.

Conocida a nivel nacional por cambiar un poco cada año la ruta de 15 kilómetros mientras mantiene la subida al Castillo de Chapultepec, tener uno de los kits de entrega más generosos, premios y promociones durante el evento y una de las medallas más bonitas que se pueden tener mientras te recompensan por ir acumulando kilómetros a lo largo de los años.

Nueva fecha para carrera Gatorade G15-CDMX La fecha original del 5 de julio cambió al domingo 16 de agosto para la realización de la carrera. (Juan Carlos Navarro)

Tradicionalmente, la G15 se corre en el mes de julio y suele ser una de las últimas pruebas rumbo al Medio Maratón de la Ciudad de México estaba programado para realizarse el domingo 5 de julio de este 2026. Sin embargo, debido a cuestiones logísticas por la Copa del Mundo, la nueva fecha quedó asignada para el domingo 16 de agosto de este 2026 en una ruta aún por confirmar.

¿Cuándo saldrán a la venta las inscripciones de la Gatorade G15 2026?

Hasta el momento, ni Gatorade México ni Asdeporte (sitio organizador oficial) han dado la fecha específica en la que se liberarán la posibilidad de comprar uno de los aproximadamente 8 mil números disponibles. Durante la expo y entrega de folios del 2025 se vendieron algunas preventas que ya son canjeables en la página oficial, pero si todavía no tienes el tuyo, deberás esperar a que salgan de forma oficial.

Por otra parte, algunos grupos de runners especializados en redes sociales han señalado que se espera que salgan durante la primera o segunda semana del mes de junio. Algunos han sugerido que sería el lunes 8 de junio al rededor de las 11:00 horas, pero esta información todavía falta por confirmarse.