Davide Ballerini se impone en la sexta etapa del Giro tras un accidentado sprint

Giro de Italia, sexta etapa. El ciclista italiano Davide Ballerini (XDS Astana) se impuso en un nuevo accidentado sprint final. (@giroditalia)

El italiano Davide Ballerini evitó una caída en los últimos 300 metros de la sexta etapa del Giro de Italia para lograr este jueves su primera victoria en una gran vuelta, mientras que el portugués Afonso Eulálio se mantuvo como líder de la clasificación general.

Ballerini superó estrechamente a Jasper Stuyven en un sprint masivo sobre un trayecto adoquinado al final del recorrido, mayormente llano, de 142 kilómetros (88 millas) desde Paestum hasta la ciudad portuaria de Nápoles.

En la última curva, un giro en U hacia la línea de meta, varios corredores se cayeron sobre los adoquines y provocaron que otros también se fueran al suelo, incluidos los favoritos para disputar el sprint.

“Esperaba ganar una etapa en el Giro, pero hoy no estaba en los planes. Estaba intentando hacer lo máximo por el equipo. He visto la caída, he salido de la curva y me han dicho que siguiera hacia delante. Hasta la meta hemos abierto ese espacio y estoy muy contento”, declaró Ballerini.

El ciclista italiano, de 31 años se mostró alegre por su primera victoria en una gran vuelta: “Es muy importante, porque trabajamos demasiado para esto y siempre hay algún problema en el ciclismo. Cuando no te lo esperas, llega la victoria”.

Paul Magnier, quien ya ha ganado dos embalajes a la meta en el Giro de este año, quedó frenado por la caída, pero logró mantenerse sobre la bicicleta y avanzó, acelerando con fuerza para rebasar a ocho corredores en una corta distancia y terminar tercero.

Eulálio, que se vistió de rosa el miércoles, se mantuvo con 2 minutos y 51 segundos de ventaja sobre el español Igor Arrieta en la clasificación general, con el italiano Christian Scaroni a 3:34 en el tercer puesto.

El colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS) es el latinoamericano más destacado en la tabla general, a 6:18.

La séptima etapa del viernes es larga y exigente, y la batalla por la maglia rosa debería encenderse en el primer duelo de montaña.

La etapa no solo es la más larga del Giro de este año, con 244 kilómetros, sino que además termina con una subida al famoso y temido Blockhaus.

La edición 109 del Giro masculino termina el 31 de mayo en Roma.