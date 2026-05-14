Rory McIlroy tiene inicio catastrófico en el PGA Championship

PGA Championship. Rory McIlroy no estuvo nada afinado con su putt en el primer recorrido en el Aronimink Golf Club. (Agencia EFE)

Rory McIlroy firmó un primer recorrido de decepción al iniciar el PGA Championship, luego de una segunda vuelta de cinco bogeys por un birdie entre los hoyos 4 y 9 en el Aronimink Golf Club cerca de Filadelfia, terminando su jornada con cuatro golpes sobre par.

El número dos del mundo ha tenido así un inicio poco prometedor en el segundo torneo Major de la temporada y lo único que le resta es recuperar todo lo perdido este viernes para librar el corte, en uno de los torneos en que figura como favorito.

Rory, quien el mes pasado ganó por segunda vez consecutiva el Masters, inició su recorrido por el hoyo 10 con un bogey, se recuperó al siguiente con un birdie, después encadenó 10 hoyos en par de campo. Fue en el cuarto hoyo cuando cometió bogey, seguido de un birdie, para cerrar con cuatro bogeys continuos, algo insólito en su carrera en torneos grandes.

McIlroy reconoce que ha fallado

Al final el norirlandés de 37 años firmó tarjeta de 74 golpes (+4) que lo tiene muy abajo en el tablero.

“Simplemente no estoy pegando lo suficientemente bien desde el tee”, lamentó McIlroy. “Ha sido un problema prácticamente todo el año. Fall a la derecha, luego quiero intentar corregirlo. Y entonces me paso y fallo a la izquierda”.

“Es bastante frustrante, sobre todo cuando me enorgullezco de pegar bien desde el tee”, remarcó. “Solo necesito tratar de resolverlo. Honestamente pensé que ya lo había hecho”.

El miércoles, el norirlandés comentó que tenía una ampolla debajo del dedo chico del pie derecho, motivo por el cual usó un zapato medio número más grande para su práctica de nueve hoyos.

Jon Rahm se salva con ronda de -1 golpe

PGA Championship. Jon Rahm en su intento por salvar una bola desviada en el Aronimink Golf Club, cerca de Filadelfia. (EFE)

El español Jon Rahm, que compartió grupo de salida con Rory, entregó score de 69 golpes (-1), después de controlar su arranque con un bogey, tuvo otro más al iniciar la segunda vuelta. En el 2, Rahm firmó un espectacular eagle y, aunque cometió otro bogey en el 7, los dos últimos fueron birdies para empezar firme.

Después de muchos sinsabores en los últimos años en un torneo grande, el de Barrika controló el juego desde el tee, evitó el peligroso rough y demostró su calidad con el juego a bandera.

Rahm ganador de US Open 2021 y Masters 2023 supo plasmar su buen momento de juego, el dos veces triunfador en la temporada LIV Golf, se coloca de momento en buena posición a falta de que termine la jornada.

Los también españoles David Puig y Ángel Ayora se estrenaron en un Major con rondas de +1 y +2, respectivamente, con la esperanza de entrar al fin de semana.