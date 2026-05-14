Tabla de goleo de la Liga de Arabia Saudita: ¿Pude Julián Quiñones terminar como campeón anotador?

Julián Quiñones El delantero mexicano sigue sumando anotaciones y podría coronarse campeón de goleo en la última jornada del torneo.

La temporada en la Premier League de Arabia Saudita está a punto de terminar, y aunque el Al-Qadsiah ya no tiene posibilidades matemáticas de ser campeón, el delantero mexicano Julián Quiñones sigue en la carrera por ser el campeón de goleo. El ex del América, Tigres, Atlas y Lobos BUAP volvió a marcar un tanto que lo acercan a esta histórica posibilidad, donde ya supera al propio Cristiano Ronaldo.

Tabla de goleo de Arabia Saudita: ¿Cuántos goles tiene Julián Quiñones?

Con su anotación de este jueves 14 de mayo ante el Al-Hazem en la penúltima jornada de esta Liga de Arabia Saudita, Quiñonez llegó a 29 goles en su cuenta personal, superando los 26 con los que cuenta actualmente Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el líder de este ámbito sigue siendo el atacante del Al-Ahli, Ivan Toney con 31 y quien todavía le falta disputar su partido de la jornada 34 contra el Al Kholood.

De esta manera, el atacante de la Selección Mexicana podría lograr un campeonato de goleo histórico si logra hacer un triplete de goles en su partido final ante el Al-Ittihad del próximo jueves 21 de mayo e Ivan Toney se va sin goles en los últimos dos partidos.

Apenas esta semana, Quiñones firmó una extensión de contrato con el Al-Qadsiah para permanecer en el club hasta el 2030, situación acompañada de una importante mejora salarial que lo harían el mejor jugador del equipo luego de esta campaña donde fue el futbolista con más intervenciones de gol, contando también asistencias.

Por otra parte, se espera que Quiñones forma parte de la lista definitiva de 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana y que presentará Javier ‘El Vasco’ Aguirre el próximo 1 de junio