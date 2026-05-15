Semifinal de la Liga MX en el Clausura 2026: qué necesitan Chivas, Cruz Azul, Pumas y Pachuca para avanzar a la gran Final

La Liga MX entró en la etapa más esperada de todo el torneo. Las semifinales de vuelta del Clausura 2026 llegan con dos series abiertas, aunque algunas escuadras van con ligera ventaja gracias a su posición en la tabla.

Por un lado, Chivas y Cruz Azul dejaron un empate explosivo en la ida. Del otro, Pachuca pegó primero ante unos Pumas que todavía confían en Ciudad Universitaria.

El reglamento vuelve a ser protagonista. En semifinales, si el marcador global termina empatado, avanza el equipo mejor ubicado durante la fase regular. Y justo ahí está el detalle que tiene a varios aficionados haciendo cuentas desde ya.

Chivas vs Cruz Azul

La serie entre el Rebaño y La Máquina terminó 2-2 en el primer capítulo. Fue un duelo de ida y vuelta, con emociones suficientes para dejar a medio país en tensión.

¿Qué necesita Chivas para avanzar a la Final?

El panorama para Chivas luce más cómodo. Gracias a que terminó mejor posicionado en la tabla general, al Guadalajara le basta cualquier empate en el Estadio Jalisco para meterse a la Final del Clausura 2026.

Además, jugarán como locales en un ambiente que promete: el Estadio Jalisco apunta a convertirse en un factor clave.

¿Qué necesita Cruz Azul para eliminar a Chivas?

Para Cruz Azul no hay espacio para especular. La Máquina necesita ganar sí o sí en Guadalajara.

Cualquier victoria celeste manda al equipo a la Final. Empatar ya no le sirve, porque el criterio de posición beneficia a las Chivas.

El conjunto cementero carga además con la presión histórica de las liguillas, un factor emocional que cada semestre resulta incómodo.

Pumas vs Pachuca: CU prepara una noche de tensión absoluta

La otra semifinal dejó a Pachuca con ventaja mínima tras imponerse 1-0 en el Estadio Hidalgo. El gol de Oussama Idrissi puso adelante a los Tuzos, aunque la serie todavía está peligrosamente viva.

¿Qué necesita Pumas para clasificar a la Final?

Los universitarios tienen una misión de ganar en Ciudad Universitaria por cualquier marcador.

Si Pumas vence 1-0, el global quedará empatado y el boleto será auriazul gracias a que terminaron líderes del torneo regular.

La buena noticia para los felinos es que su fortaleza en CU ha sido una de las más sólidas del campeonato.

¿Qué necesita Pachuca para avanzar?

Los Tuzos llegan con un escenario mucho más amable. A Pachuca le alcanza con empatar en CU para sellar su pase a la Final.

Incluso una victoria los instalaría en la pelea por el título. Lo único que no pueden permitirse es perder por cualquier diferencia, porque eso pondría a Pumas en la siguiente ronda por criterio de posición.

La Liga MX y el cierre del Clausura 2026

El fin del Clausura 2026 tiene vivo al futbol mexicano. Chivas quiere volver a una Final que le devuelva brillo a su afición. Cruz Azul busca romper otra barrera emocional. Pumas pretende mantener CU como territorio peligroso y Pachuca sueña con otro golpe maestro en liguilla.

La moneda sigue en el aire. Y mientras, millones de aficionados ya sienten cómo las semifinales emocionan rumbo a la gran Final de la Liga MX.