Guillermo Ochoa defiende su lugar en la convocatoria de Javier Aguirre

Portero con experiencia. Guillermo Ochoa ha dicho que luchará por un lugar definitivo en el Tricolor para la cita mundialista del 2026. (Foto especial)

Guillermo Ochoa está en la antesala de debutar en su sexta Copa del Mundo de Futbol, el portero mexicano dijo que luchará por un lugar definitivo en la selección nacional. Por ahora está en lo que será su última concentración con el Tricolor.

“Estoy luchando por estar en la lista final”, dijo el exportero americanista en conferencia de prensa este viernes y también aclaró que, aunque “no es sencillo estar tan constante en la selección”, luchará por un lugar definitivo”.

Guillermo Ochoa tiene en su palmarés cinco Copas del Mundo y la del Mundial 2026 sería su sexta, si el técnico Javier Aguirre decide tomarlo en cuenta en la convocatoria final.

“No porque haya jugado vaya a significar que Aguirre me tiene que poner”, subrayó el portero de 40 años. El hecho de estar en la pre lista no es algo que alguien le haya regalado.

“No me quiero hacer el mártir, pero no ha sido sencillo y tampoco voy a exponer todas las situaciones que he pasado para poder estar acá. El estar acá (...) es algo que me he ganado con mi paso por Selección”.

Ochoa busca aportar su experiencia a los jóvenes de cómo se debe vivir un llamado al Tri.

“A los chicos es importante contagiarles estas ganas, este deseo y este orgullo por estar en la Selección, de representar a tu país, de poder estar en un Mundial. Que vean que estoy trabajando y luchando para poder estar en la lista final, así como ellos”.

Con la edad, dijo, aprendió a gozar de todos los momentos, desde la concentración, las comidas hasta la labor diaria en campo.

La selección mexicana debutará contra Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Banorte, en su primer partido de la fase de grupo de la Copa del Mundo FIFA 2026.