Llorar por un gol, para no llorar por uno mismo

GOL. El varón autorizado por el marcador.

Hay hombres que no lloran cuando se les muere una tarde, cuando un hijo se les aleja, cuando el padre se vuelve fotografía, cuando el cuerpo empieza a mandar recados de vencimiento. No lloran porque fueron educados para administrar la tristeza como si fuera un trámite vergonzoso. Pero luego cae un gol en el minuto noventa y el señor, tan correcto, tan de “yo estoy bien”, se rompe como vaso mal guardado.

No llora por el gol, aunque eso diga. Llora usando el gol. El deporte le presta una coartada. Le dice: “puedes sentir, pero rápido; diremos que fue la camiseta”. Y entonces el hombre acepta ese permiso, tan pequeño y tan inmenso, y se abraza con otro desconocido que tampoco venía a hablar de su infancia.

El estadio es, para muchos, el único consultorio donde nadie pregunta nada. Uno entra con la emoción clausurada y sale con los ojos mojados, culpando al árbitro, al destino o al delantero. La lágrima deportiva tiene una ventaja: no exige confesión. Basta con señalar la cancha.

LA PELOTA ABRE PUERTAS QUE LA CASA CERRÓ

El deporte sabe cosas que la vida diaria prohibió. Sabe que el miedo necesita grito, que la alegría necesita cuerpo, que la pena no siempre encuentra palabras, pero sí encuentra una bufanda, una tribuna, una final. En la casa, el hombre aprende a quedarse entero. En el estadio, por fin, puede descomponerse sin perder prestigio.

Qué rara educación la nuestra: permite insultar al rival, pero sospecha de quien dice “me duele”. Autoriza el golpe en la mesa, pero desconfía del temblor. Por eso el deporte se vuelve una aduana emocional: deja pasar sentimientos que en otra frontera serían detenidos por masculinidad sospechosa.

Un gol no solo entra en la portería. Entra en habitaciones cerradas hace años. Entra en el pecho que hizo de bodega. Entra en ese lugar donde cada quien guarda lo que no supo decir. La pelota, tan redonda y tan poco psicóloga, termina haciendo circular lo que estaba detenido.

No es casual que los abrazos más sinceros de algunos hombres ocurran después de un gol. Necesitan que once jugadores, un balón y un marcador inventen la excusa perfecta para tocarse el alma sin mencionarla. Es ternura con coartada reglamentaria.

SENTIR EN PÚBLICO SIN PEDIR PERDÓN

El deporte nos concede una licencia casi civil: sentir en público sin explicar demasiado. Gritar, llorar, abrazar, maldecir, rezar, callarse de golpe. Todo cabe mientras el partido lo justifique. La emoción, que en la vida cotidiana pide permiso, en la cancha toma asiento propio.

Hay lágrimas que no sabían de deporte, pero encontraron ahí su salida. Lágrimas atrasadas, lágrimas desplazadas, lágrimas que llegaron tarde a su propio motivo y se subieron al primer gol disponible. El aficionado cree que llora por la final. A veces llora por algo más antiguo que todavía no tiene nombre.

Por eso importa el deporte. No solo porque compite, sino porque absuelve. Permite que el rígido se doble, que el serio se desordene, que el callado grite, que el triste se disfrace de hincha. Nos presta una emoción colectiva para poder sacar una emoción privada, sin que nadie llame a eso fragilidad.

LA IMPORTANCIA DEL DEPORTE. Tal vez está haciendo, con retraso y sin manual, una pequeña revolución hidráulica del alma.

Quizá el gol sea eso: una rendija. No explica la vida, pero la deja salir un momento. Y cuando un hombre llora frente a la pantalla por una pelota que cruzó una línea, tal vez no deberíamos burlarnos. Tal vez está haciendo, con retraso y sin manual, una pequeña revolución hidráulica del alma.