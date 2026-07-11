Tim Merlier gana la etapa 8 del Tour y Del Toro sigue tercero en la general

Tour de Francia -Etapa 8 El belga Tim Merlier del equipo Soudal Quick-Step levanta el brazo al saberse ganador de la etapa 8 de la carrera gala. (GUILLAUME HORCAJUELO/EFE)

El belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) se impuso al sprint en la etapa 8 del Tour de Francia, disputada sobre 180,4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac, mientras que el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) se mantuvo sin ningún percance en el liderato de la clasificación general y el mexicano Isaac del Toro en el tercer sitio.

Merlier cruzó la línea de meta con un tiempo de 3:52’50”, superando al eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) y consiguió su segundo triunfo consecutivo en este Tour de Francia 2026.

El calor, el peor enemigo en el Tour

“Necesitaba pelear por mi posición todo el tiempo... casi me caigo, pensé que se había acabado”, dijo Merlier. “Con este calor fue un esfuerzo realmente difícil”.

En la clasificación general, Pogacar que entró en el pelotón principal lidera con un registro de 28.49.07, seguido de Jonas Vingegaard a 2’42” y Del Toro a 3’27”, quien por su parte continúa como líder de la clasificación de los jóvenes portando la camiseta blanca.

Un mexicano destacando en el Tour de Francia. Isaac del Toro sigue firme en el liderato de la clasificación de los jóvenes tras 8 etapas y tercero en la general. (@TeamEmiratesUAE)

El pedalista mexicano también entró en el grupo principal de la jornada sabatina en el lugar 46, lejos del ganador Merlier, todo es cuestión de estrategia para esta carrera que aún no llega a la mitad del trazado.

“Como todos los días, mucha agua y seguir enfriando el cuerpo”, dijo el ciclista esloveno Pogacar. “El cuerpo se cansa con el calor. Definitivamente tenemos que tener cuidado y seguir enfriándonos, cuidar la nutrición, la hidratación”.

Recortan la etapa 9 por altas temperaturas

El Tour de Francia se recorta en 30 kilómetros para la etapa 9, prevista para este domingo 12 de julio, debido a la ola de calor está prevista cercana a los 40 grados centígrados que afectará al departamento de Corrèze.

El objetivo es garantizar que la jornada pueda disputarse con normalidad. La salida en Malemort y con meta en Ussel constará de 155.5 kilómetros.

Clasificación General del Tour de Francia 2026

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - 28:49′07′'

2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) +02′42″

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) +03′27″

4. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - Hansgrohe) +03′30″

5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +03′34″

6. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) +03′55″

7. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - Hansgrohe) +04′00″

8. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) +04′21″

9. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) +04′57″

10. Mathias Vacek (Lidl-Trek) +07′10″