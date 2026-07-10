Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza: ¿Qué partido va por TV Abierta este sábado? Continúan los cuartos de final del Mundial 2026; conoce dónde ver los partidos de Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza (Unsplash y EFE)

Este sábado se llevarán a cabo los últimos dos juegos de cuartos de final del Mundial 2026, donde se definirá qué equipos pasan a la semifinal, por lo que aquí te compartimos a qué hora y dónde ver los partidos de Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza en TV abierta.

Tras la derrota de Marruecos y Bélgica, tanto Francia como España han sido los primeros equipos en pasar a la semifinal, por lo que este sábado 11 de julio se definirá quiénes serán los últimos dos equipos en avanzar.

¿A qué hora es el partido de Noruega vs. Inglaterra y dónde verlo?

El enfrentamiento entre Noruega vs. Inglaterra será el primer partido de la jornada de este 11 de julio, el cual se jugará en el Estadio Miami en Estados Unidos a las 15:00 horas (tiempo del centro de México).

El partido de Noruega vs. Inglaterra podrá ser visto en vivo a través de Canal 5 y TV Azteca de TV abierta, mientras que ViX y TUDN también lo transmitirán.

¿Dónde ver en vivo el partido de Argentina vs. Suiza?

Otro de los partidos más esperados por los aficionados del fútbol y que terminará de definir las semifinales del Mundial 2026 es el encuentro de Argentina vs. Suiza.

El partido de Argentina vs. Suiza se llevará a cabo en el Estadio Kansas City en Estados Unidos a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

La transmisión en vivo del partido de Argentina vs. Suiza será únicamente por la plataforma de streaming ViX.

¿Cómo quedan las semifinales del Mundial 2026?

Después de que Francia derrotara a Marruecos y España hiciera lo mismo con Bélgica, estos dos equipos se ganaron su pase a la semifinal del Mundial 2026, por lo que se enfrentarán el próximo martes 14 de julio.

Mientras que este sábado 11 de julio, tras los últimos partidos de cuartos de final, se definirá quiénes serán los próximos equipos en llegar a la semifinal de la Copa del Mundo 2026.