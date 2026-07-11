Empresas fantasma y lavado de dinero: FIFA y Argentina en la mira tras explosiva investigación sobre Qatar 2022

Escándalo en pleno Mundial Una investigación periodística señala un presunto desvío de recursos del premio por el campeonato de Qatar 2022 por parte de la federación argentina. (EFE)

Mientras Lionel Messi se prepara para enfrentar a Suiza, el futbol argentino sufre una nueva sacudida.

El periodista de investigación francés Romain Molina difundió este sábado 11 de julio un reportaje en el que plantea una serie de señalamientos sobre el destino de parte de los recursos que la Asociación del Futbol Argentino (AFA), liderada por Claudio “Chiqui” Tapia, habría recibido tras conquistar el Mundial de Qatar 2022.

De acuerdo con la investigación, alrededor de 42 millones de dólares de los ingresos obtenidos por Argentina habrían sido transferidos a una empresa privada como parte de un acuerdo firmado días antes de la final de la Copa del Mundo.

¿Qué señala la investigación de Romain Molina?

Según Molina, nueve días antes de la final entre Argentina y Francia, la AFA habría firmado un contrato mediante el cual cedía 30 por ciento de sus derechos comerciales relacionados con el Mundial a una empresa de Miami denominada TourProdEnter, creada apenas unos meses antes y que, de acuerdo con el reportaje, no contaba con experiencia en la industria del futbol.

El periodista sostiene que posteriormente la FIFA habría realizado transferencias directamente a esa empresa, la cual no tendría vínculos con la actividad futbolística.

Hasta el momento, Molina no ha presentado públicamente una resolución judicial que respalde estas afirmaciones.

Escándalo en pleno Mundial El periodista José Ramón Fernández difundió la investigación de Romain Molina en sus redes sociales. (Twitter)

¿Qué otras acusaciones incluye el reportaje?

Además de cuestionar el destino de los recursos económicos, la investigación menciona presuntos esquemas de lavado de dinero mediante empresas fachada, así como supuestos casos de encubrimiento de abusos y presiones contra periodistas.

Romain Molina es un periodista de investigación francés especializado en futbol internacional.

A lo largo de su carrera ha publicado reportajes sobre presuntas redes de corrupción, abuso de poder, trata de personas y manejo financiero dentro de federaciones, clubes y organismos deportivos.

FIFA World Cup 2026 - Argentina training session Kansas City (Switzerland), 11/07/2026.- Lionel Messi (R) and his teammates warm up during an Argentina training session one day ahead of the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match against Switzerland in Kansas City, USA, 10 July 2026. The session was open to the media for the first 15 minutes. (Suiza) EFE/EPA/PETER KLAUNZER EDITORIAL USE ONLY (PETER KLAUNZER/EFE)

El FBI investiga a la federación argentina

Previamente, esta semana se reveló que los federativos argentinos son investigados en Estados Unidos por un presunto caso de lavado de dinero.

La investigación de las autoridades estadounidenses se centra en los contratos por cientos de millones de dólares que la Asociación del Futbol Argentino (AFA) habría gestionado con patrocinadores y otras empresas a través de la firma TourProdEnter LLC.

De acuerdo con el diario La Nación, el FBI y fiscales federales analizan desde 2025 si esas operaciones pudieron configurar delitos como lavado de dinero o fraude mediante el sistema bancario de Estados Unidos.

Como parte de las indagatorias, los investigadores se reunieron con el empresario Guillermo Tofoni, quien ha denunciado presuntos actos de corrupción en la AFA, y también evalúan citar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei.

Paralelamente, la AFA enfrenta en Argentina un proceso judicial en el que fueron procesados su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino por una causa de presunto fraude fiscal; ambos rechazaron las acusaciones y sostuvieron que la asociación cumplió con sus obligaciones tributarias.