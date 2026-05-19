Boletos gratis Pumas vs Cruz Azul: Así puedes ganar un pase doble para la final de vuelta

Pumas vs Cruz Azul Miles de aficionados buscan un boleto para la gran final (Crónica Digital)

La final del Clausura 2026 entre Pumas UNAM y Cruz Azul generó una fuerte demanda de boletos para el partido de vuelta que se jugará en el Estadio Olímpico Universitario. En medio de la complicada preventa de boletos de Mifel, una publicación de Protección Civil UNAM abrió la posibilidad de conseguir entradas sin costo mediante una dinámica sencilla.

El encuentro de vuelta de la gran final de la Liga MX, programado para el domingo 24 de mayo a las 19:00 horas, definirá al campeón de la primera división del futbol mexicano.

Pumas buscará terminar con una sequía de 15 años sin conquistar la Liga MX, mientras Cruz Azul intentará alcanzar la décima estrella de su historia.

Protección Civil UNAM regala boletos para Pumas vs Cruz Azul: ¿Cuál es la dinámica?

A través de sus redes sociales, Protección Civil UNAM lanzó una convocatoria para regalar un pase doble para la final entre Pumas y Cruz Azul. La mecánica está basada en la interacción de los usuarios en plataformas digitales.

Para participar, los aficionados deben subir una fotografía, reaccionar y compartir la publicación oficial, etiquetar a la persona con la que asistirían al partido y seguir las cuentas oficiales de Facebook e Instagram.

La institución informó que la fotografía con mayor cantidad de reacciones será la ganadora del pase doble. El cierre de participación quedó fijado para el viernes 22 de mayo a las 12:00 horas y el contacto con el ganador se realizará directamente mediante redes sociales.

Boletos Pumas vs Cruz Azul Protección Civil UNAM subió la dinámica a sus redes sociales

La dinámica de Protección Civil de la UNAM es una gran oportunidad ante los altos precios de reventa para ingresar al Olímpico Universitario.

Algunos boletos alcanzaron los 70 mil 400 pesos en zonas como Palomar y Planta Baja. Incluso las localidades consideradas de menor costo superan los 20 mil pesos.

En plataformas de reventa, los accesos más baratos rondan los 20 mil 500 pesos en zona baja general.