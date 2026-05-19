Carlos Alcaraz se baja de la gira de hierba: adiós a Queen’s y Wimbledon por lesión

LA SALUD ES PRIMERO. Alcaraz sabe que con las lesiones no se juega.

El tenis mundial recibe un duro golpe: Carlos Alcaraz ha confirmado su ausencia en los torneos de Queen’s y Wimbledon debido a una persistente lesión en la muñeca derecha. El propio jugador lo anunció a través de sus redes sociales, dejando claro que, aunque la recuperación avanza, aún no está en condiciones de competir al máximo nivel.

“Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar”, expresó el murciano, quien calificó ambos torneos como “realmente especiales” en su carrera.

Una lesión que frena su temporada

El problema físico se originó durante el Conde de Godó, donde Alcaraz sufrió molestias en la muñeca que terminaron por marginarlo de la temporada de arcilla. Esta situación lo obligó a perderse torneos de vital importancia como los Masters 1000 de Madrid y Roma, así como Roland Garros, que arranca este fin de semana.

La ausencia en estos certámenes tuvo un impacto directo en el ranking ATP, ya que el español dejó escapar aproximadamente 3,000 puntos, lo que facilitó que Jannik Sinner recuperara el número uno del mundo. El italiano, además, reforzó su dominio al coronarse campeón tanto en Madrid como en Roma.

Golpe doble: se esfuman puntos y títulos en césped

El plan inicial de Alcaraz era reaparecer en la gira de hierba, superficie en la que ha brillado en los últimos años. Sin embargo, la prudencia se impuso y finalmente optó por no participar ni en Queen’s ni en Wimbledon.

Esto supone un duro revés deportivo, ya que el español defendía logros importantes:

Campeón en Queen’s 2023 y 2025

Campeón en Wimbledon 2023 y 2024

Finalista en Wimbledon 2025

Como consecuencia, perderá otros 1,800 puntos en el ranking, profundizando aún más su caída en la clasificación.

Sinner aprovecha y consolida su dominio

Mientras Alcaraz se mantiene fuera de las pistas, el escenario ha sido aprovechado por Jannik Sinner, quien no solo tomó el liderato mundial, sino que también completó una racha impresionante en los Masters 1000, consolidándose como el hombre a vencer en el circuito.

La ausencia del murciano en los grandes escenarios de verano europeo allana el camino para que el italiano y otros contendientes amplíen su margen competitivo.

El objetivo: regreso en el verano estadounidense

Con la gira de hierba descartada, el enfoque de Carlos Alcaraz está ahora en la recuperación total de cara al tramo decisivo del año. Su calendario apunta a un posible regreso en la gira norteamericana de pista dura:

Masters 1000 de Canadá (2 al 13 de agosto)

Masters 1000 de Cincinnati (13 al 23 de agosto)

US Open, donde es el vigente campeón

El español prioriza volver en plenitud física para competir en torneos donde históricamente ha tenido gran rendimiento.

Paciencia y prudencia, la clave del regreso

La decisión de parar, aunque dolorosa, refleja una estrategia a largo plazo. Alcaraz busca evitar recaídas y garantizar una recuperación completa de una lesión que, de no tratarse adecuadamente, podría comprometer su carrera.

El circuito ATP pierde momentáneamente a una de sus grandes figuras, pero el mensaje es claro: el objetivo no es solo volver, sino hacerlo al 100% y listo para pelear por los títulos más importantes del calendario.