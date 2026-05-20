¡Pilotos, enciendan sus motores!

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La emoción sigue siendo como la primera vez, y no es para menos, se trata de una de las carreras que conforman la ‘triple corona’: las 500 Millas de Indianápolis. Este domingo, el último de mayo -cuando se conmemora el ‘Memorial Day’ en Estados Unidos-, se llevará a cabo la edición 110 de Indy500, el “espectáculo más grandioso del deporte motor”. Y es que cualquier cantidad de halagos y adjetivos quedan cortos ante una carrera que cambia la vida de los pilotos, equipos, aficionados y hasta representantes de los medios de comunicación.

Indy es, además de imponente, mágico. Apenas llegar al mítico óvalo de 2.5 millas es revivir historia. La yarda de ladrillos que marca la línea de salida/meta, la pagoda, la calle de pits, todo rememora a un piloto fuera de serie, una hazaña, un recuerdo y una gran batalla...

BANDERA VERDE… Es la carrera estrella de IndyCar Series, esa que hasta los pilotos más laureados de la Fórmula 1 desean obtener. Y es que, junto con las 24 Horas de Le Mans y el Gran Premio de Mónaco, forma la “triple corona”. Solamente un hombre en la historia ha sido capaz de obtenerla, el británico Graham Hill, aunque hay registros en los años recientes de pilotos que se han quedado muy cerca, como Emerson Fittipaldi, Juan Pablo Montoya o Fernando Alonso. Las 500 se han convertido en el mayor suceso del automovilismo en Norteamérica y su sistema abarca la mayor parte del mes, con instrucciones para novatos, prácticas, calificaciones y sesiones especiales previas a la gran carrera...

ENTRADA A PITS… Por ello, aunque la competencia sea hasta el domingo ya tenemos lista la parrilla de salida, con el español y más reciente ganador de la prueba Alex Palou en pole position. El campeón de la serie es el gran dominador en el año (y en las últimas campañas) y es el máximo favorito para repetir el triunfo, aunque no será tarea sencilla, pues en una carrera tan larga cualquier circunstancia puede marcar el destino. Alexander Rossi, ganador en 2016, arrancará en segundo y la primera fila la cierra David Malukas, quien se ha visto sólido con Team Penske. El mexicano Patricio O’Ward ha tenido buenas actuaciones en Indy 500, con un par de segundos lugares, y en esta ocasión arrancará en la segunda fila, en sexto. Aunque un accidente en los días previos afectó su McLaren, estoy seguro que estará en la pelea, pues el regio sabe cómo correr esta ronda. Tiene la experiencia, ha demostrado tener paciencia y aprender de los errores del pasado...

SALIDA DE PITS… Otros exganadores que estarán en la parrilla, y que por ello son favoritos (suena a un análisis muy básico, pero es verdad, pues Indy 500 no se corre como ninguna otra prueba en el mundo) son: Scott Dixon (10), Takuma Sato (12), Helio Castroneves (14), Marcus Ericsson (17), Will Power (19), Ryan Hunter-Reay (22) y Josef Newgarden (23). Además de los exfórmula 1 Romain Grosjean (24) y Mick Schumacher (27); así como la británica Katherine Legge (26), única mujer en la parrilla y quien tendrá un reto doble, pues al terminar la carrera se subirá a un helicóptero que la lleve al aeropuerto, donde tomará un avión a Charlotte, para disputar la Coca-Cola 600 de NASCAR Cup Series. El año pasado Kyle Larson tomó la arrancada en Indy, pero chocó antes de la mitad de la distancia, lo que le permitió volar a Charlotte con relativa calma para arrancar las 600, pero otro accidente en la 245 (de 400) le impidió terminar...

BANDERA A CUADROS… Por ello, Katherine está frente a una oportunidad única, no sólo ser la primera mujer en conseguir las 1100 millas el mismo día, sino apenas el segundo piloto profesional. Tony Stewart lo logró en 2001, al terminar sexto en Indy y tercero en Charlotte, completando cada una de las vueltas. En 1970 Donnie Allison terminó cuarto en Indy y ganó las 600s, pero con seis días de diferencia entre las carreras. Han sido 14 los pilotos que lo han intentado, y la británica puede pasar a los libros de historia este domingo. La clave: paciencia; estar lejos de los accidentes, pero ser lo suficientemente agresivo para mantenerse en la vuelta del líder. Ya lo platicaremos...

Así las cosas, sobre ruedas...