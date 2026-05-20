Freiburg vs Aston Villa: horario, canal, cómo y dónde ver la final de la UEFA Europa League

Freiburg vs Aston Villa La gran final de la Europa League se disputará en Estambul con un lugar de Champions League en juego.

Estamos en la época del año donde se empiezan a definir los campeones en todo el mundo y ahora es turno de la Europa League. El segundo torneo más importante de clubes en el viejo continente llega a su gran final entre el Freiburg y el Aston Villa buscan coronarse en este torneo por primera vez en su historia. Los ingleses fueron uno de los mejores equipos del torneo durante la fase regular y eliminatoria, mientras que los alemanes han sorprendido a propios y extraños. Además del trofeo, el ganador de este partido tendrá su lugar asegurado en la próxima UEFA Champions League

Antes de la final de la Champions League, la UEFA nos regala el enfrentamiento de su segundo torneo más importante para definir al campeón. En esta ocasión, tenemos una final completamente inédita que entregará este título por primera vez a uno de estos dos equipos que han vivido realidades muy diferentes durante el año futbolístico

¿A qué hora se juega el Freiburg vs Aston Villa? Final Europa League?

13:00 horas (CDMX)

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Previa del Freiburg vs Aston Villa | Final Europa League

Mientras el futbol de clubes europeo se prepara para el juego estelar entre el Arsenal y el PSG, el otro campeonato internacional se disputa el día de hoy. El Aston Villa sigue demostrando lo que ha crecido en los años recientes a nivel deportivo y ahora están ante la posibilidad de un título. Los ‘Villanos’ fueron uno de los mejores de la fase regular con siete victorias y un empate. Además, en la ronda eliminatoria también tuvieron un paso casi perfecto de cinco vitorias y sólo una derrota, misma que sufrieron contra el Nottingham Forrest en la semifinal de ida. Aunque ya tienen asegurado su boleto a Champions League, los dirigidos por Unai Emery saben la importancia de sumar el trofeo a sus vitrinas.

Por su parte, la escuadra alemana ha sido más irregular a nivel local e internacional siendo séptimo en la clasificación general de la Bundesliga, por lo que esta es su última oportunidad de asegurar un lugar en la próxima Champions. No obstante, este equipo se ha caracterizado esta temporada por ser uno de los más entretenidos de ver debido a los múltiples goles que anota y recibe.