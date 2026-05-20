Boletos Pumas vs Cruz Azul: ¿Habrá venta de entradas para la final de Liga MX hoy 20 de mayo?

Pumas vs Cruz Azul Universidad Nacional y 'La Máquina' definirán al nuevo campeón de la Liga MX este domingo 24 de mayo. (Adrian Macias/Adrian Macias)

Nadie se quiere perder el capítulo definitivo del ‘Clásico de la obsesión’ de este domingo entre Pumas y Cruz Azul. Los dos equipos capitalinos definirán al nuevo campeón del futbol mexicano en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en un enfrentamiento que nadie se quiere perder. El día de ayer, la preventa para tarjetahabientes de Mifel generó un caos y confusión con problemas de compra en Ticketmaster, causando molestia y confusión entre los fans.

¿Todavía ha boletos para el Pumas vs Cruz Azul de la final de Liga MX?

Desde temprano, quienes querían comprar entradas para este partido, tuvieron diferentes problemas. La preventa estaba reservada para tarjetahabientes de banca Mifel. La app comenzó a presentar fallas y no se podía generar el cvv dinámico para pagar con la tarjeta digital, que era la única forma.

Posteriormente, quienes pudieron ingresar a Ticketmaster también reportaron problemas debido a que, al momento de querer hacer la compra, la plataforma digital les marcaba que no había disponibilidad o no les dejaba ejecutar la compra. Por si esto fuera poco, el cobro sí se realizaba en la app de banca Mifel, dejando a varios aficionados sin la posibilidad de acceder a las entradas.

Horas más tarde, la cuenta oficial de Banca Mifel reconoció los problemas ocasionados por la alta demanda de boletos y señalando que los boletos asignados para tarjetahabientes estaban oficialmente agotados.

¿A qué hora será la venta general de boletos para el Pumas vs Cruz Azul?

No obstante, la cuenta oficial de Pumas todavía no ha reportado que las entradas estén completamente agotados. Esto se debe a que todavía hay un venta general de boletos programada para este jueves 20 de mayo a partir de las 10:00 horas. Con la venta de ayer, es posible que existan muy escasas localidades para este día.

Si todavía quieres conseguir un boleto, deberás ingresar a la plataforma oficial de Ticketmaster desde temprano y esperar tener suerte en la fila virtual para ver si alcanzas una de las pocas entradas que podría haber este miércoles 20 de mayo