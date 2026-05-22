Abraham Ancer asciende al tercer sitio en el Korea Open Golf Championship

Torneo del Asian Tour. El mexicano Abraham Ancer durante la ronda dos del Korea Open en el Hills Country Club. (Asian Tour)

Con un segundo recorrido de 65 golpes el mexicano Abraham Ancer se elevó hasta el tercer sitio luego de dos rondas en el Korea Open Golf Championship, torneo del Asian Tour que se juega en el Woo Jeong Hills Country Club, a un par de horas en coche al sur de la capital, Seúl.

Después de un mal inicio el jueves con recorrido de 73 golpes, este viernes Ancer recompuso el camino, el jugador LIV Golf se apuntó una ronda de 65 (-6) para que con un acumulado de -4 golpes empata al tercer sitio con el sueco Charlie Lind (70). Su score de 65 fue el más bajo de la jornada.

Abraham Ancer, una de las principales atracciones del evento llegó a esta ciudad para competir también en LIV Golf Korea la próxima semana.

El mexicano embocó 8 birdies por 2 bogeys para acercarse a los primeros sitios que ocupan los sudcoreanos Jiho Yang (67) y Sangmoon Bae (68) con suma de -10 golpes y -6 de manera respectiva.

Ancer llegó a Korea después de jugar 36 hoyos en Dallas para clasificar al U.S. Open y no lo consiguió. Eso fue motivo por el que llegó tarde y no pudo ejercer la ronda de prácticas el miércoles.

“El jueves mi actitud no fue la mejor. Sentí que me faltaba un poco de motivación y cometí errores que normalmente no cometo ni debería cometer. Pero anoche (viernes) tuve una buena charla con mi esposa y tratamos de encontrarle sentido a la situación” reveló Ancer a la página del torneo, tras la ronda del viernes.

“Hablamos de la vida, en realidad, y sentía que estaba haciendo todo bien y que le pegaba muy bien a la bola, pero no veía los resultados. Tuvimos una buena conversación; no entraré en muchos detalles, pero tuve una perspectiva diferente de mi ronda de hoy y me sentí muy bien. Todo encajó y e hice buenos putts” añadió.

El líder Jiho Yang, quien se clasificó previamente, se mantuvo firme en el primer sitio por delante de Bae, un laureado jugador que ganó este torneo en 2008 y 2009. “Siento que estoy empezando a recuperar mi ritmo”, dijo Bae.

Santiago De la Fuente, el segundo mexicano en la competencia, firmó ronda de 72 (+1) y se localiza en un empate al lugar 29 de la clasificación.