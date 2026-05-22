México vs Ghana: ¿Quiénes serán los jugadores de ligas europeas disponibles para el amistoso en Puebla?

Javier Aguirre Gesticula Durante Conferencia de Prensa El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, durante la conferencia de prensa previa al partido amistoso contra Ghana. (CUARTOSCURO)

En medio de la inquietud por parte de los aficionados de Puebla, el foco de atención se ha centrado principalmente en la disponibilidad de los futbolistas que militan en las ligas europeas, cuya integración al grupo ha sido meramente progresiva debido a los calendarios internacionales.

Orbelín Pineda: Listo para el protagonismo

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales, a través del comunicado oficial, notificó sobre la participación del mediocampista de AEK Atenas, incorporándose el día viernes a la concentración del Tricolor en Puebla. Esto como una fase final contra Ghana y poder calificar rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La Selección Nacional de México informa 👇 pic.twitter.com/FFWOOuHd0F — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 22, 2026

¿Qué ha dicho Javier Aguirre sobre la participación de otros jugadores?

A pesar de que se desea tanto poder contar con todo el equipo, se ha comentado que los jugadores que más han destacado y que están en Europa no estarán presentes en su totalidad para el próximo partido en Puebla. Se espera que tanto Raúl Jiménez como Santiago Giménez se incorporen a los trabajos del grupo hacia la próxima semana.

En una situación distinta se encuentra el defensor central del Genoa de la Serie A, Johan Vásquez. El propio Javier Aguirre confirmó que el defensa central realizó el viaje para integrarse a la concentración en territorio mexicano; sin embargo, su participación en el partido de este sábado en Puebla permanece en duda.

‼️"Johan Vásquez vendrá al partido de Ghana; Santi, Raúl deberán presentarse después de este juego, y a Julián Quiñones tenerlo contra Australia"



Javier Aguirre, DT del Tricolor, adelanta cuándo llegarán los europeos pic.twitter.com/AjWNRCabAH — Claro Sports (@ClaroSports) May 21, 2026

Otros jugadores que también se espera que puedan integrarse próximamente a la concentración próximamente son Edson Álvarez, Luis Chávez y César Montes una vez que terminen su participación en sus respectivas ligas.

El regreso de la jerarquía: Guillermo Ochoa

La portería de la selección mexicana podría volver a estar bajo la custodia de Guillermo Ochoa. El “arquero”, quien actualmente juega en el AVS Futebol de la liga de Portugal, continúa siendo un componente importante en las convocatorias del equipo. El equipo técnico considera su vasta experiencia internacional para orientar a los jugadores más jóvenes de la escuadra y estará disponible en este partido.