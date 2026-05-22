Pertenecer a una ciudad que nunca nos vio llegar

Hay aficionados que aman equipos de ciudades donde nunca han estado. Sufren por una lluvia que no conocen, cantan himnos de barrios que jamás pisaron, odian rivales que no les han hecho personalmente nada, salvo existir con la camiseta equivocada. Un hombre en Puebla puede sentirse de Liverpool. Una mujer en Mérida puede amanecer triste por el Boca. Un niño en Toluca puede jurar que su patria íntima queda en Barcelona, aunque su pasaporte sólo haya conocido la fila del súper.
La razón, pobre funcionaria de ventanilla, pide explicaciones: “¿Y usted qué tiene que ver con ese equipo?”. Nada, responde el corazón. Todo, responde después, ya con abogado.
Porque la identidad deportiva no siempre nace del lugar. A veces nace de una escena mínima: un partido visto con el padre, una camiseta regalada por un tío, un gol que cayó justo cuando la infancia necesitaba una bandera. A veces uno no elige un equipo; el equipo pasa por la sala, se sienta en el pecho y declara ocupación permanente.
La camiseta, entonces, se vuelve domicilio sentimental. Uno vive donde puede, pero pertenece donde le tiembla algo.
LA GEOGRAFÍA PIERDE CONTRA LA NECESIDAD
El deporte tiene esa rara capacidad de desobedecer al mapa. Uno puede nacer en una ciudad, trabajar en otra, deber dinero en varias y, sin embargo, entregar su alma deportiva a un club que juega a miles de kilómetros. La geografía manda en el INE; la emoción falsifica residencia con bastante eficacia.
¿Es ridículo? Desde luego. Pero casi todas las pertenencias importantes tienen una dosis de ridículo. La familia también es una tribuna que no escogimos del todo. La patria es un relato con bandera. La escuela nos dio himnos que cantamos sin saber si estábamos educándonos o aceptando una membresía con uniforme. El ser humano, antes que racional, es un animal que busca fila donde formarse para decir: “yo soy de aquí”, aunque ese aquí sea un estadio que nunca visitó.
Pertenecer calma. Ordena el ruido. Nos da colores para discutir, fechas para recordar, derrotas para heredar, enemigos simbólicos para no gastar los verdaderos. El aficionado que ama un equipo lejano no está confundido: está construyendo una patria portátil. Una patria que cabe en una camiseta, en una pantalla, en una mesa de domingo, en un grupo de WhatsApp donde se dicen barbaridades con ortografía emocional.
Y ahí aparece el misterio: no queremos al equipo porque sea nuestro; se vuelve nuestro porque lo queremos. La propiedad, en el deporte, funciona al revés. Primero se ama. Después se inventan los papeles.
NADIE PERTENECE SOLO
A veces ese equipo lejano nos da una comunidad más real que la colonia donde vivimos. En la colonia nos saludamos con prudencia; en el fútbol abrazamos desconocidos como si hubiéramos compartido cuna y deuda hipotecaria. La pertenencia deportiva no pide comprobante de domicilio. Pide algo más difícil: lealtad absurda.
El aficionado sabe que su amor no será correspondido. El club no lo conoce. El delantero no sabe que existe. El presidente del equipo, si pudiera, le vendería otra camiseta conmemorativa y dormiría tranquilo. Pero aun así el aficionado insiste. Amar un equipo es aceptar una relación desigual y llamar a eso tradición. Visto con frialdad, parece mala administración afectiva. Visto de cerca, se parece mucho a la vida.
Porque todos necesitamos pertenecer a algo que nos exceda. Algo que estaba antes de nosotros y seguirá cuando ya no estemos para gritarle al árbitro. Un equipo nos presta continuidad. Nos permite decir “nosotros” sin hacer demasiados trámites. Y el “nosotros”, aunque sea deportivo, aunque sea exagerado, aunque se equivoque de vez en cuando, abriga más que el “yo”.
ES UNA GEOGRAFÍA IMPOSIBLE
Por eso muchos aman ciudades donde nunca han estado. No buscan una dirección; buscan una pertenencia. No quieren turismo; quieren destino. El club lejano les ofrece una manera de estar acompañados en su propia biografía.
Quizá el misterio no sea amar un equipo de otra ciudad. Quizá el misterio sea creer que sólo pertenecemos al lugar donde nacimos. Uno nace en un sitio por accidente administrativo de la cigüeña, pero aprende a pertenecer donde algo lo llama sin explicarle del todo por qué.
Al final, cada aficionado carga un mapa secreto. En ese mapa hay calles que nunca caminó, estadios que sólo conoce por televisión, canciones que canta mal y derrotas que siente como propias. Es una geografía imposible, sí. Pero también exacta. Porque hay lugares que no se visitan con los pies: se visitan con la necesidad de no estar solos.