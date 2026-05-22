Sí habrá serenata para el Grande Americano: esta es la nueva fecha oficial anunciada por AAA

El Grande Americano El luchador de la WWE y AAA tendrá una convivencia especial con sus aficionados a ocho días de jugarse la máscara contra "El Original" Grande Americano.

Este pasado jueves 21 de mayo, se dio a conocer que había una orden de arresto en contra de Marcel Barthel, mejor conocido como el El Grande Americano en el mundo de la lucha libre, situación que canceló el evento de “serenata” que estaba programada con fans del nuevo ídolo del pancracio nacional. Sin embargo, la AAA confirmó que que el acontecimiento será reprogramado para que “El Caballero del Ring” pueda convivir con sus seguidores en un evento conjunto con la Kings League.

¿Cuándo y dónde será la nueva serenata para El Grande Americano?

El evento “Serenata para El Grande Americano” era una convivencia promocional organizada por la AAA junto con la Kings League México para celebrar la popularidad del personaje “El Grande Americano” antes del evento AAA Noche de Los Grandes, programado para el 30 de mayo en Monterrey.

La dinámica estaba prevista para realizarse la noche del 21 de mayo en el Domo Kings League. La idea era hacer una especie de homenaje y convivencia con serenata incluida para el personaje, que se había vuelto uno de los actos más comentados dentro de la alianza entre AAA y WWE.

Sin embargo, horas antes del evento, AAA anunció oficialmente su cancelación mediante un comunicado difundido en redes sociales.

El Grande Americano necesita todo tu apoyo previo a #AAANocheDeLosGrandes 🗣️



Nos vemos HOY a las 7 pm en el Domo de la Kings League 🫵😎 pic.twitter.com/YGLlLPyezo — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) May 22, 2026

Ahora, la nueva fecha quedó pactada para este viernes 22 de mayo a las 19:00 horas dentro del Domo Kings League de la Ciudad de México. La celebración será abierta al público, pero estará limitada únicamente a 300 participantes, por lo que se recomienda llegar con anticipación para poder convivir con sus seguidores a unos días de su lucha de máscara contra máscara ante El Chaparro Americano en La Noche de los Grandes.

¿Qué es lo último que se sabe del arresto de El Grande Americano en Florida?

Lo más reciente sobre el arresto de El Grande Americano es que ya fue liberado bajo fianza después de entregarse voluntariamente a las autoridades del condado de Orange, en Florida.

De acuerdo con registros judiciales y reportes de medios especializados en lucha libre como PWInsider y Fightful, Barthel enfrenta un cargo menor de “battery” (agresión física) derivado de un altercado ocurrido el pasado 23 de abril dentro de un complejo residencial en Orlando.

Según el reporte policial difundido por medios estadounidenses, el incidente comenzó cuando otro residente reclamó a Kaiser y a una mujer por comportamientos considerados inapropiados dentro de un elevador. La versión de la víctima señala que, después de la discusión, el luchador presuntamente lo golpeó y lo derribó al suelo, provocándole lesiones visibles