Nazaret Núñez y Pablo Fernández son líderes en el Gaby López Open

Club de Golf México. Nazaret Núñez lidera el Gaby López Open. (FMG)

La segunda ronda del Gaby López Open vivió una intensa segunda jornada en el Club de Golf México, donde el liderato cambió de manos. Nazaret Núñez Velásquez se colocó en la primera posición gracias a una ronda de 71 golpes, para llegar a un acumulado de 140 impactos (4-bajo-par), apenas un golpe de ventaja sobre Miah Joss Rivas Bejar (-3).

“Fue una ronda de altos y bajos. Sentí que empecé muy bien, controlando la bola, encontrando greens y los putts comenzaron a entrar a partir de la segunda vuelta. A pesar de un doble bogey, me recuperé gracias a la paciencia. No siempre tienes que sacar el driver en este campo; con una buena estrategia y confianza puedes hacer un gran score”, comentó Núñez al concluir su recorrido.

La pelea por el campeonato permanece muy cerrada. Araxy Kirokian marcha en la tercera posición con +1, seguida por Martina Galdeano y la colombiana Luciana Medina, ambas con +2. Regina Jiménez Jardón, líder al finalizar la primera ronda, descendió al sexto sitio tras firmar una tarjeta de 78 golpes para un acumulado de +4.

En la rama varonil, Pablo Fernández protagonizó una de las mejores rondas al entregar una tarjeta de 66 golpes (-6), libre de errores y con seis birdies, para asumir el liderato con un total de 137 impactos (-7).

“Mi mentalidad estuvo muy bien, supe cómo afrontar el campo. Me voy contento, sobre todo por mi actitud. Se me complicaron las salidas, pero cuando logré colocar la bola en el fairway tuve muchas oportunidades para hacer birdie”, explicó Fernández.

Gaby López Open. Pablo Fernández protagonizó una de las mejores rondas al entregar una tarjeta de 66 golpes (-6).

Gracias a esa actuación, el líder llegará a la ronda definitiva con una ventaja de cinco golpes sobre Ricardo López Byerly y Miguel García Arroyo, ambos con -2 golpes y el guatemalteco Mateo Asturias Castillo, con -1, también mantienen posibilidades de pelear por el campeonato.

La anfitriona del torneo, Gaby López, encabezó una charla con las y los participantes, así como con sus familias, en la que compartió experiencias sobre sus inicios en el golf, el camino que la llevó al profesionalismo, la importancia de la disciplina y el valor de disfrutar cada etapa del proceso deportivo. La sesión permitió a los jóvenes convivir con una de las máximas referentes del golf mexicano y resolver dudas sobre el camino hacia el alto rendimiento.

Club de Golf México. Gaby López en charla con los jóvenes golfistas que aspiran al profesionalismo. (FMG)

El Gaby López Open reúne a 121 jugadores (78 en la rama varonil y 43 en la femenil) provenientes de 11 países de Latinoamérica y Norteamérica. Además de competir por el título, las y los jugadores buscan sumar puntos para el World Amateur Golf Ranking (WAGR), Junior Golf Scoreboard y Junior Golf Hub, así como obtener importantes exenciones para torneos internacionales.

La ronda final se disputará este jueves en el Club de Golf México. En la rama femenil, la campeona obtendrá exenciones al Women’s Orlando International Championship 2027, al Girls Golf World Championship 2027, en Pine Needles, Carolina del Norte, y al FCG Callaway World Championship 2027, mientras que las jugadoras ubicadas del segundo al quinto lugar recibirán exención para el 20th FCG International Championship 2027.

En la rama varonil, el campeón recibirá invitación al Sunshine State Amateur 2026 y al FCG Callaway World Championship 2027, además de que los jugadores ubicados del segundo al quinto puesto obtendrán exención para disputar el 20th FCG International Championship 2027, reafirmando al Gaby López Open como una de las competencias juveniles con mayores oportunidades de proyección internacional en la región.