Nace un colectivo antifascista en la afición del América tras intentos de infiltración radical en las gradas

Nueva agrupación antifascista del América. La agrupación se ha formado, luego de que miembros de La Monumental Tepito utilizando simbología relacionada al nazismo.

Un grupo de aficionados del Club América anunció la creación de un nuevo bloque antifascista, como respuesta a lo que sus integrantes consideran intentos de infiltración de organizaciones de extrema derecha en las tribunas del conjunto azulcrema. La iniciativa busca reivindicar las raíces populares del equipo y rechazar expresiones de racismo, clasismo y discriminación dentro de los grupos de animación.

¿Por qué nació un nuevo colectivo antifascista entre aficionados del América?

A través de una publicación en X, la cuenta internacional @Antifa_Ultras dio a conocer el surgimiento de una nueva organización dentro de la afición americanista, cuyos integrantes manifestaron su rechazo a la presencia de grupos de extrema derecha en las tribunas del equipo capitalino.

Según el mensaje, los aficionados decidieron organizarse después de detectar presuntos intentos de introducir discursos de odio y planteamientos clasistas en los espacios de animación del América durante los últimos meses. El colectivo también reivindica los orígenes populares del club y sostiene que las expresiones fascistas, racistas y discriminatorias no tienen cabida en sus gradas.

La difusión internacional del anuncio ha generado reacciones entre seguidores de distintos equipos, quienes han compartido la publicación y debatido sobre la relación entre las ideologías políticas y las barras de futbol.

A new antifascist bloc has been formed in the stands of Club América in Mexico. Antifascist América fans announced their organisation in response to far-right groups attempting to infiltrate the club’s terraces in recent months, promoting hate speech and classist ideas. The new bloc emphasised the club’s popular roots and declared that there is no place for fascism, racism or discrimination in the stands. — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) October 27, 2026

“Se ha formado un nuevo bloque antifascista en las gradas del Club América en México. Los hinchas antifascistas del América anunciaron su organización en respuesta a los intentos de grupos de extrema derecha por infiltrarse en las gradas del club en los últimos meses, promoviendo discursos de odio e ideas clasistas. El nuevo bloque enfatizó las raíces populares del club y declaró que no hay lugar para el fascismo, el racismo ni la discriminación en las gradas”.

La Monumental Tepito genera controversia por utilizar simbología nazi

La aparición del nuevo bloque ocurre después de una polémica registrada el pasado 19 de octubre, cuando integrantes de La Monumental Tepito compartieron un video de su desplazamiento a León, Guanajuato, donde el América disputó un encuentro correspondiente al Apertura 2026 de la Liga MX.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a varios aficionados colocando calcomanías con el emblema de su agrupación, el cual incluía un símbolo asociado con el nazismo. La publicación provocó cuestionamientos sobre la utilización de esta iconografía en un grupo de seguidores del conjunto capitalino.

Brigada Azulcrema Antifascista: el antecedente de resistencia dentro de la afición

Aunque el anuncio del nuevo bloque representa un acontecimiento reciente, las expresiones antifascistas dentro de la afición del América cuentan con antecedentes desde hace más de dos décadas. Uno de los casos más conocidos es la Brigada Azulcrema Antifascista, agrupación vinculada históricamente con el Ritual del Kaoz.

Durante una entrevista publicada por Vice en 2016, integrantes de la Brigada señalaron que su identidad se encontraba relacionada con el rechazo al fascismo, el racismo, la homofobia y la xenofobia. También manifestaron diferencias con las estructuras tradicionales de las barras y con algunas decisiones de la directiva americanista.

Ese mismo año, El Universal documentó una protesta del colectivo contra las remodelaciones del Estadio Azteca, debido a que sus miembros consideraban que las modificaciones podían elevar los precios de los boletos y limitar el acceso de sectores populares a los encuentros.

La Brigada también participó en actividades fuera de los estadios. En julio de 2014, una publicación de La Jornada reconoció su colaboración en la organización de un torneo de futbol popular vinculado con iniciativas sociales y comunitarias.