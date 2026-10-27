Los campeones destronados: Todos los monarcas a los que Canelo Álvarez les arrebató el cinturón

Canelo Álvarez. Todos los campeones a los que el mexicano ha destronado a lo largo de su carrera.

A lo largo de más de dos décadas dentro del boxeo profesional, Saúl “Canelo” Álvarez ha conquistado campeonatos mundiales en las divisiones superwelter, mediana, supermediana y semipesada. Durante ese recorrido, el mexicano ha derrotado a distintos monarcas que llegaron al cuadrilátero con un cinturón en su poder, desde campeones invictos hasta figuras consolidadas del boxeo internacional.

Ahora, el tapatío buscará recuperar el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) cuando enfrente al franco-camerunés Christian Mbilli el próximo sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. El combate representa una nueva oportunidad para ampliar su historial de conquistas, después de perder sus cuatro cinturones de las 168 libras ante Terence Crawford en septiembre de 2025.

¿Quiénes son los campeones mundiales que Canelo Álvarez ha destronado?

Hasta octubre de 2026, Canelo Álvarez ha derrotado a 10 campeones que llegaron a enfrentarlo con títulos reconocidos por los cuatro principales organismos del boxeo, además de Miguel Cotto, quien conservaba el campeonato de la revista The Ring tras perder el reconocimiento del CMB días antes de su pelea.

Estos son los 11 boxeadores, ordenados cronológicamente, a los que el mexicano les arrebató un campeonato vigente:

Austin Trout (20 de abril de 2013) : Canelo venció por decisión unánime al estadounidense, quien llegó invicto y con el campeonato superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El triunfo le permitió unificar ese cinturón con el del CMB que ya poseía.

: Canelo venció por decisión unánime al estadounidense, quien llegó invicto y con el campeonato superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El triunfo le permitió unificar ese cinturón con el del CMB que ya poseía. Miguel Cotto (21 de noviembre de 2015) : el mexicano derrotó por decisión unánime al puertorriqueño y obtuvo el campeonato mediano de The Ring. También conquistó el cinturón del CMB, aunque este había quedado vacante después de que el organismo retirara su reconocimiento a Cotto cuatro días antes del enfrentamiento.

: el mexicano derrotó por decisión unánime al puertorriqueño y obtuvo el campeonato mediano de The Ring. También conquistó el cinturón del CMB, aunque este había quedado vacante después de que el organismo retirara su reconocimiento a Cotto cuatro días antes del enfrentamiento. Liam Smith (17 de septiembre de 2016) : Álvarez consiguió un nocaut en el noveno asalto frente al británico, quien defendía el cinturón superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Fue uno de los triunfos que consolidaron al mexicano entre los principales representantes de las 154 libras.

: Álvarez consiguió un nocaut en el noveno asalto frente al británico, quien defendía el cinturón superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Fue uno de los triunfos que consolidaron al mexicano entre los principales representantes de las 154 libras. Gennady Golovkin (15 de septiembre de 2018) : después de empatar en su primer enfrentamiento, Canelo derrotó al kazajo por decisión mayoritaria en la revancha y le arrebató los cinturones medianos del CMB y la AMB, además de terminar con su invicto profesional.

: después de empatar en su primer enfrentamiento, Canelo derrotó al kazajo por decisión mayoritaria en la revancha y le arrebató los cinturones medianos del CMB y la AMB, además de terminar con su invicto profesional. Rocky Fielding (15 de diciembre de 2018) : Canelo subió a las 168 libras y noqueó técnicamente al británico en el tercer asalto, conquistando el campeonato supermediano regular de la AMB. Fue su primera corona en esta división.

: Canelo subió a las 168 libras y noqueó técnicamente al británico en el tercer asalto, conquistando el campeonato supermediano regular de la AMB. Fue su primera corona en esta división. Daniel Jacobs (4 de mayo de 2019) : el estadounidense llegó como campeón mediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), pero perdió por decisión unánime después de 12 asaltos. Con esta victoria, Álvarez agregó un tercer organismo a sus campeonatos de las 160 libras.

: el estadounidense llegó como campeón mediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), pero perdió por decisión unánime después de 12 asaltos. Con esta victoria, Álvarez agregó un tercer organismo a sus campeonatos de las 160 libras. Sergey Kovalev (2 de noviembre de 2019) : Canelo dio el salto a las 175 libras para enfrentar al ruso, entonces campeón semipesado de la OMB. El mexicano consiguió un nocaut en el undécimo episodio y se convirtió en campeón mundial de cuatro divisiones diferentes.

: Canelo dio el salto a las 175 libras para enfrentar al ruso, entonces campeón semipesado de la OMB. El mexicano consiguió un nocaut en el undécimo episodio y se convirtió en campeón mundial de cuatro divisiones diferentes. Callum Smith (19 de diciembre de 2020) : el británico llegó invicto y como supercampeón supermediano de la AMB, además de monarca de The Ring. Canelo lo venció por decisión unánime y conquistó ambos reconocimientos, junto con el cinturón vacante del CMB.

: el británico llegó invicto y como supercampeón supermediano de la AMB, además de monarca de The Ring. Canelo lo venció por decisión unánime y conquistó ambos reconocimientos, junto con el cinturón vacante del CMB. Billy Joe Saunders (8 de mayo de 2021) : el inglés defendía el campeonato supermediano de la OMB y mantenía su récord invicto. Sin embargo, abandonó después del octavo asalto debido a una lesión en el rostro, permitiendo que Canelo sumara su tercer cinturón de las 168 libras.

: el inglés defendía el campeonato supermediano de la OMB y mantenía su récord invicto. Sin embargo, abandonó después del octavo asalto debido a una lesión en el rostro, permitiendo que Canelo sumara su tercer cinturón de las 168 libras. Caleb Plant (6 de noviembre de 2021) : el estadounidense, campeón supermediano de la FIB, fue derrotado por nocaut técnico en el undécimo asalto. Su caída permitió que Álvarez reuniera los cuatro cinturones principales y se convirtiera en el primer campeón indiscutido de la división en la era de los cuatro organismos.

: el estadounidense, campeón supermediano de la FIB, fue derrotado por nocaut técnico en el undécimo asalto. Su caída permitió que Álvarez reuniera los cuatro cinturones principales y se convirtiera en el primer campeón indiscutido de la división en la era de los cuatro organismos. William Scull (3 de mayo de 2025): el cubano llegó invicto y como campeón supermediano de la FIB, pero perdió por decisión unánime en Riad, Arabia Saudita. Canelo recuperó el cinturón que había perdido administrativamente en 2024 y volvió a convertirse en campeón indiscutido de las 168 libras.

¿Cuál fue el primer cinturón mundial que ganó Canelo Álvarez?

Aunque Austin Trout fue el primer campeón vigente de los cuatro organismos principales al que Canelo derrotó para arrebatarle un cinturón, su primer campeonato mundial llegó dos años antes. El 5 de marzo de 2011, el mexicano venció por decisión unánime al británico Matthew Hatton y conquistó el título superwelter del CMB, cuando tenía apenas 20 años.

Sin embargo, Hatton no llegó a ese enfrentamiento como campeón mundial, debido a que ambos disputaron un cinturón vacante. La misma distinción resulta importante en la pelea contra Miguel Cotto, quien dejó de ser reconocido como monarca del CMB antes de subirse al cuadrilátero, aunque conservaba el título de The Ring.

Christian Mbilli: ¿Será el próximo campeón destronado por Canelo Álvarez?

El próximo sábado 31 de octubre, Canelo Álvarez tendrá la oportunidad de sumar otro nombre a su historial cuando enfrente a Christian Mbilli, actual campeón supermediano del CMB, en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita.

El franco-camerunés llegará con un récord de 29 victorias, cero derrotas y un empate, incluyendo 24 nocauts. Mbilli obtuvo el campeonato interino del CMB después de derrotar al polaco Maciej Sulecki en junio de 2025, antes de ser elevado a campeón absoluto en enero de 2026, tras quedar vacante el cinturón.

Por su parte, Canelo llegará con una marca profesional de 63 victorias, tres derrotas y dos empates, con 39 nocauts, después de perder sus cuatro cinturones frente a Terence Crawford en septiembre de 2025. De conseguir una victoria contra Mbilli, el mexicano recuperaría la corona del CMB y añadiría un nuevo campeón vigente a la lista de rivales a los que ha arrebatado un título mundial.