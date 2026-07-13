MLB Home Run Derby 2026 MLB Home Run Derby 2026: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo (Pexels)

Las Grandes Ligas celebran una edición más del Home Run Derby de la MLB 2026, el espectacular Festival de Cuadrangulares que este año promete romper todos los esquemas al estrenar un formato de competencia radicalmente diferente y mudar su transmisión a las plataformas de streaming.

¿Cuándo y a qué hora es el Home Run Derby de la MLB?

El Festival de Cuadrangulares de las Grandes Ligas se celebrará este lunes 13 de julio a las 18:00 horas. En esta ocasión, la sede será el imponente Citizens Bank Park, casa de los Philadelphia Phillies, estadio que albergará este festival por primera vez en su historia.

¿Dónde ver el Home Run Derby en vivo en México?

En un movimiento histórico para las transmisiones de Grandes Ligas, el festival no se verá por la televisión por cable tradicional. La transmisión oficial para México será exclusiva de Netflix, por lo que se requerirá una suscripción activa a la plataforma para seguir las acciones en directo.

¿Quiénes son los 8 participantes del Derby?

La lista de cañoneros seleccionados para destrozar la pelota en Filadelfia combina a superestrellas consolidadas con los jóvenes más explosivos de la Gran Carpa:

Junior Caminero (Tampa Bay Rays)

(Tampa Bay Rays) Jac Caglianone (Kansas City Royals)

(Kansas City Royals) Ben Rice (New York Yankees)

(New York Yankees) Willson Contreras (Boston Red Sox)

(Boston Red Sox) Jordan Walker (St. Louis Cardinals)

(St. Louis Cardinals) Bryce Harper (Philadelphia Phillies)

(Philadelphia Phillies) Kyle Schwarber (Philadelphia Phillies)

(Philadelphia Phillies) Munetaka Murakami (Chicago White Sox)

Adiós al reloj, hola a los ‘swings’ limitados

Para esta edición se eliminó por completo el uso del cronómetro que estresaba a los bateadores:

Primera Ronda: Cada bateador tendrá un máximo de 20 swings .

Cada bateador tendrá un máximo de . Semifinales y Final: Los clasificados dispondrán de 15 swings por ronda.

Ahora, el éxito no dependerá del tiempo, sino de la efectividad, ya que los peloteros tendrán un número limitado de intentos: