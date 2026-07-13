América presenta su nuevo jersey para el Apertura 2026; precio, cómo y dónde comprar Conoce cuál es la nueva playera del América, cuánto cuesta y dónde comprarla (@clubamerica)

A días de que inicie el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el Club América ha anunciado su nuevo jersey local, el cual ya se encuentra a la venta; por lo que aquí te decimos cuánto cuesta y dónde podrás comprarlo.

Con el Club América jugando el próximo sábado 18 de julio en el Estadio La Corregidora contra Querétaro, los Azulcremas han lanzado a la venta los jerseys que estarán usando para esta temporada 2026-2027.

¿Cómo es el jersey del América 2026-2027?

El Club América ha lanzado distintas versiones de su nuevo jersey local 2026-2027. En la versión de jugador, la playera es de color amarillo crema de base, mientras que resalta en grande en el centro, en un tono más oscuro, el logo del equipo.

En la parte superior del jersey se encuentra el logo de Adidas de color azul, debajo de este el logo a color del Club América y en los hombros tiene tres líneas: dos de color azul y en el centro una roja.

¿Cuánto cuesta el nuevo jersey del América 2026-2027?

El jersey local del Club América cuesta $1,999 con diseño de manga corta; sin embargo, existen otras versiones cuyo precio puede variar.

Por lo que aquí te compartimos la lista de precios del nuevo jersey del América 2026-2027:

Jersey local del Club América manga corta: $1,999

Jersey local del Club América manga larga: $2,199

Jersey local del Club América versión jugador: $2,999

Jersey local del Club América versión jugador manga larga: $3,199

Jersey local del Club América para mujer: $1,999

Jersey local del Club América corto para mujer: $1,799

Jersey local del Club América versión jugador para mujer: $2,999

Jersey local del Club América para niño: $1,699

¿Dónde comprar el nuevo jersey del América?

El nuevo jersey local del América ya salió a la venta y puedes conseguirlo en Adidas o a través de AmeShop; además, se encuentra disponible en diferentes tallas, desde la XS hasta la 2XL.