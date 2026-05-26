Cameron Young, líder en ganancias en lo que va de la temporada PGA Tour

Líder en ganancias. Cameron Young ha obtenido su mayor ganancia al ganar el torneo The Players. (Foto especial)

El estadounidense Cameron Young lidera la lista de ganancias del PGA Tour 2026 con 11.9 millones de dólares al 26 de mayo.

La mayor ganancia de Young la obtuvo al ganar el torneo The Players, en el que se llevó 4.5 millones de una bolsa de 25 millones a repartir.

Scottie Scheffler y Matt Fitzpatrick le siguen de cerca, con 11.6 millones y 11 millones respectivamente.

En el torneo The Players, considerado el quinto Major del PGA Tour, Scheffler, número uno del mundo terminó en el T22 y apenas se llevó un cheque de 271 mil 250 dólares.

Mientras Rory McIlroy concluyó en el T46 y apenas le tocaron 72 mil 125 dólares.

La temporada 2026 sigue su curso y más de 400 millones en premios combinados están disponibles en el PGA Tour.

Los más ganadores en 2025

En la temporada 2025, los tres jugadores con mayores ganancias fueron: Scottie Scheffler, Tommy Fleetwood y Rory McIlroy.

Scheffler concluyó la temporada 2025 liderando el Tour con 27.7 millones de dólares en ganancias, seguido por Tommy Fleetwood (18.5 millones) y Rory McIlroy (17 millones).

Scheffler, tras terminar tercero en la CJ Cup Byron Nelson, se acerca al líder en ganancias de este año, Cameron Young. Scheffler ganó 710,700 por su resultado.

Clasificación de ganancias de la temporada al 26 de mayo:

Clasificación Jugador Ganancias

1 Cameron Young 11.9M

2 Scottie Scheffler 11.6M

3 Matt Fitzpatrick 11.0M

4 Rory McIlroy 7.6M

5 Jacob Bridgeman 6.8M

6 Collin Morikawa 6.7M

7 Akshay Bhatia 6.4M

8 Si Woo Kim 6.0M

9 Chris Gotterup 5.5M

10 Ludvig Aberg 5.4M

11 Kristoffer Reitan 5.1M

12 Xander Schauffele 4.8M

13 Min Woo Lee 4.6M

14 Nicolai Hojgaard 4.3M

15 Aaron Rai 4.2M

16 Rickie Fowler 4.1M

17 Kurt Kitayama 4.1M

18 Alex Smalley 4.1M

19 Sepp Straka 4.0M

20 Justin Rose 3.9M

21 Tommy Fleetwood 3.6M

22 J.J. Spaun 3.3M

23 Daniel Berger 3.2M

24 Jake Knapp 3.1M

25 Hideki Matsuyama 3.0M