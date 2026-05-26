Convocatoria de Estados Unidos para el Mundial 2026: Pochettino incluye a Zendejas en la lista

¡Arranca la cuenta regresiva! El Mundial 2026 ya va a comenzar y oficialmente la Selección de Estados Unidos, encabezada por Maurico Pochettino, dio a conocer su lista de convocados para el Mundial 2026.
El técnico argentino hizo oficial qué jugadores asistirán a la Copa el Mundo, a. celebrase en México, Canadá y EU.
El evento se llevó a cabo al aire libre junto al East River, donde el estratega dio a conocer a los 26 futbolistas que representarán al país anfitrión en el Mundial. La gran sorpresa de la convocatoria fue la participación de Alejandro Zendejas.
Alejandro Zendejas en el Mundial
Desde el América para el Mundial. Alejandro Zendejas no había sido tomado en cuenta por Mauricio Pochettino, pero finalmente fue incluido en la convocatoria definitiva.
Entre las figuras más destacadas aparecen Christian Pulisic y Weston McKennie, además de futbolistas como Sergiño Dest, Tyler Adams, Gio Reyna y Tim Weah.
El motivo de Mauricio Pochettino para seleccionar a esta generación más joven fue asegurar una trayectoria eficaz en el equipo, buscando además potenciar al máximo la competitividad interna entre los jugadores.
Lista de convocados de EU para el Mundial 2026
Aquí está la lista definitiva de la selección de EE.UU
Porteros
- Matt Freese
- Matt Turner
- Chris Brady
Defensores
- Sergiño Dest
- Antonee Robinson
- Joe Scally
- Tim Ream
- Chris Richards
- Miles Robinson
- Mark McKenzie
- Auston Trusty
Mediocampistas
- Weston McKennie
- Tyler Adams
- Giovanni Reyna
- Brenden Aaronson
- Malik Tillman
- Aidan Morris
- Tanner Tessmann
- Sebastian Berhalter
- Cristian Roldán
Delanteros
- Christian Pulisic
- Folarin Balogun
- Ricardo Pepi
- Timothy Weah
- Haji Wright
- Alejandro Zendejas