Convocatoria de Estados Unidos para el Mundial 2026: Pochettino incluye a Zendejas en la lista

Alejandro Zendejas Alejandro Zendejas, delantero del Club América, figura en la lista definitiva de Mauricio Pochettino con la Selección de Estados Unidos para el Mundial 2026. (CUARTOSCURO - EDGAR NEGRETE)

¡Arranca la cuenta regresiva! El Mundial 2026 ya va a comenzar y oficialmente la Selección de Estados Unidos, encabezada por Maurico Pochettino, dio a conocer su lista de convocados para el Mundial 2026.

El técnico argentino hizo oficial qué jugadores asistirán a la Copa el Mundo, a. celebrase en México, Canadá y EU.

El evento se llevó a cabo al aire libre junto al East River, donde el estratega dio a conocer a los 26 futbolistas que representarán al país anfitrión en el Mundial. La gran sorpresa de la convocatoria fue la participación de Alejandro Zendejas.

Alejandro Zendejas en el Mundial

Desde el América para el Mundial. Alejandro Zendejas no había sido tomado en cuenta por Mauricio Pochettino, pero finalmente fue incluido en la convocatoria definitiva.

Entre las figuras más destacadas aparecen Christian Pulisic y Weston McKennie, además de futbolistas como Sergiño Dest, Tyler Adams, Gio Reyna y Tim Weah.

El motivo de Mauricio Pochettino para seleccionar a esta generación más joven fue asegurar una trayectoria eficaz en el equipo, buscando además potenciar al máximo la competitividad interna entre los jugadores.

Lista de convocados de EU para el Mundial 2026

Aquí está la lista definitiva de la selección de EE.UU

Porteros

Matt Freese

Matt Turner

Chris Brady

Defensores

Sergiño Dest

Antonee Robinson

Joe Scally

Tim Ream

Chris Richards

Miles Robinson

Mark McKenzie

Auston Trusty

Mediocampistas

Weston McKennie

Tyler Adams

Giovanni Reyna

Brenden Aaronson

Malik Tillman

Aidan Morris

Tanner Tessmann

Sebastian Berhalter

Cristian Roldán

Delanteros