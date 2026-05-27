Enhanced Games ofrece premio de 10 millones de dólares por romper el récord de Usain Bolt en los 100 metros para 2027

Enhanced Games El impacto en el mundo deportivo tras anunciar una histórica recompensa de 10 millones de dólares para el atleta que logre romper el récord mundial de Usain Bolt (Enhanced Games)

El proyecto de los Enhanced Games anunció la cantidad exagerada, al ofrecer una recompensa de 10 millones de dólares para el atleta que logre superar el legendario récord mundial de los 100 metros lisos de 9.58 de Usain Bolt en la edición de 2027.

Esta cifra multiplica por diez el bono inicial de su evento inaugural en Las Vegas, una estrategia con la que buscan compensar los discretos resultados deportivos que quedaron muy lejos de las marcas históricas.

El anuncio desde una carta

Maximilian Martin, director ejecutivo de la organización, en una carta a los accionistas publicada en Substack, admitió que el nivel de las pruebas de velocidad en la primera edición no cumplió con las expectativas.

El directivo atribuyó este bajo rendimiento a retrasos logísticos y a la complejidad de atraer a corredores de élite, cuyos altos salarios actuales compiten con el riesgo de unirse a una liga suspendida fuera del sistema deportivo tradicional.

A pesar del millonario incentivo, el reto técnico en la pista es monumental. Desde que Bolt estableció su marca histórica en 2009, ningún atleta en el mundo ha logrado acercarse a menos de una décima de segundo de su tiempo.

La brecha quedó en evidencia en la reciente competencia de Las Vegas, donde el estadounidense Fred Kerley ganó la prueba con un registro de 9.97 segundos, declarando además haber competido sin dopaje, una marca que se sitúa muy lejos de los estándares requeridos para romper el récord.

La expansión busca otros rumbos

Más allá de las pruebas de velocidad, la organización manifestó su intención de expandirse hacia las carreras de resistencia, con el objetivo de expandir su oferta.

Con este panorama, el enfoque de los Enhanced Games abre un debate complejo sobre los límites del rendimiento humano, la compensación económica en el atletismo y la evolución de las normativas tradicionales frente a los nuevos modelos de negocio.