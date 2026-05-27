Travis Kelce se convierte en uno de los propietarios de los Cleveland Guardians: ¿Por qué compró un equipo de béisbol?

Travis Kelce se convierte en accionista minoritario de los Cleveland Guardians Se integrará como inversionista al equipo que ha apoyado desde su infancia.

El número 87 de los Kansas City Chiefs Travis Kelce, se convertirá en uno de los dueños de los Guardianes de Cleveland, equipo profesional de la MBL que compite en la División Central de la Liga Americana.

Los Cleveland Guardians anunciaron a Travis Kelce como un propietario minoritario

“Orgullosos de darle la bienvenida al originario de Cleveland Heights, Travis Kelce, como propietario minoritario”.

Kelce, al ser originario de Ohio, busca demostrar el amor que ha tenido por su equipo favorito de béisbol desde la infancia, volviéndose parte del grupo de inversionistas.

¿Por qué Travis Kelce se interesó en invertir en un equipo de béisbol?

De acuerdo con un entrevista con ESPN, el ala cerrada de los Chiefs declaró que mostró interés por el béisbol a temprana edad. A la par de su niñez, los Cleveland Guardians se encontraban en una época virtuosa durante los años 90’s, ganando cinco títulos consecutivos de la División Central de la Liga Americana.

Se declara “fan de hueso colorado” y recuerda esas épocas donde jugaba con su padre, quien también era entrenador de béisbol. Antes de ser reclutado por los Cincinnati Bearcats para su debut como jugador de americano colegial, Kelce era uno de los mejores jugadores de béisbol del área metropolitana de Cleveland.

“Ese es un recuerdo fundamental para mí (...) Admiro cómo siguen entregándose a esta ciudad y a este deporte. Es algo con lo que me identifico: devolverle algo a los lugares y personas que tanto te dieron”, declaró Kelce a ESPN.