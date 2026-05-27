La historia de El Grande Americano: ¿Qué es todo lo que hay detrás de la lucha máscara contra máscara y cuál está siendo su impacto cultural?

"El Original" vs El Grande Americano Chad Gable y Ludwig Kaiser se disputarán la identidad de un personaje que nació como parodia, pero que ha adquirido un sentido mucho más amplio para la afición mexicana.

Este sábado 30 de mayo, la Arena Monterrey será testigo de un evento de lucha libre sin precedentes cuando El Grande Americano y “El Original” Grande Americano se enfrenten en un combate de máscara contra máscara. Dos extranjeros, cuya identidad es conocida por las y los fans, se disputarán una identidad “mexicana” en un show presentado por una empresa nacional en propiedad de la WWE y que está generando una amplía expectativa, pero que además; también ha puesto en conversación temas de apropiación cultural, malinchismo, el rumbo actual de este deporte, los límites entre la realidad con lo que sucede en el ring y los sentimientos de una afición que ha colocado este como una de las funciones más esperadas en mucho tiempo.

¿Quién es El Grande Americano y cuál es su historia?

Poco antes de la que WWE anunciara oficialmente la compra de la AAA Worldwide, empresa de lucha libre mexicana, debutó oficialmente El Grande Americano, encarnado por el campeón olímpico de Estados Unidos Chad Gable. El personaje, fue diseñado como una parodia estadounidense principalmente enfocada en rivalizar con los luchadores mexicanos que poco a poco se han ido integrando al universo de World Wrestling Entretaiment.

El Grande Americano se presentó con un video hecho con inteligencia artificial, asegurando que venía desde “El Golfo de América”, exageraba sus actitudes, sus movimientos, hacía trampa con una placa metálica bajo su máscara, su video de entrada incluía el filtro sepia cliché de las películas estadounidenses ambientadas en México y se comportaba como lo que algunos fans estadounidenses ven en los luchadores mexicanos debido a sus coloridos vestuarios y nombres llamativos. Deliberadamente, era una forma de provocación al público mexicano.

Su principal enfrentamiento fue su victoria ante Rey Fénix en WrestleMania 41, donde salió al ritmo de mariachis y se llevó la victoria en lucha a una caída. Las reacciones al personaje eran mixtas. Por una parte, la afición mexicana reconocía la provocación, pero no terminaba por ser un personaje auténticamente “odiado”. Mientras tanto, los espectadores estadounidenses en las arenas reaccionaban poco a su presencia, como si no entendieran por completo y siendo más una “rareza” en vez de un miembro estelar del roster.

El primer Grande Americano El Grande Americano tuvo su primera aparición en WrestleMania 41 en 2025 venciendo a Rey Fénix. El personaje buscaba rivalizar principalmente con luchadores mexicanos en el roster de WWE.

Sin embargo, todo cambio en junio del 2025, cuando Chad Gable sufrió una lesión de hombro izquierdo que lo mantendría fuera de los cuadriláteros tras la cirugía. En vez de retirar al personaje de la programación, la WWE tomó la decisión de que el luchador alemán, Marcel Barthel (mejor conocido como Ludwig Kaiser) tomara el manto del personaje y dándole un giro que lo cambió para siempre.

El nuevo Grande Americano (ahora encarnado por Kaiser) se presentó por primera vez en México el 25 de julio del 2025 en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera para un evento de AAA donde se enfrentó a Octagón Jr.

A partir de ese omento, Kaiser cambió por completo la actitud del personaje y comenzó a interpretar lo que entendía como un luchador mexicano en vez de la parodia que había creado originalmente la WWE con Kaiser. Su esfuerzo por hablar un español coloquial, salir con la playera de la Selección Mexicana de fútbol, cantar el Cielito Lindo, involucrarse con aspectos culturales de México le valieron ganarse el cariño del público, situación que detallaré más adelante.

El Grande Americano vs “El Original” Grande Americano: cronología de la rivalidad

Al ver la popularidad de Kaiser en el público mexicano, la WWE tomó la decisión creativa de enfrentar a ambos luchadores por la identidad de El Grande Americano y fue el 31 de enero de este 2026 cuando ambas versiones se vieron por primera vez en el cuadrilátero al mismo tiempo durante el evento de Royal Rumble que se disputó en Arabia Saudita para empezar a construir esta rivalidad.

"El Original" vs El Grande Americano Ambas versiones de El Grande Americano se enfrentaron por primera vez en el Royal Rumble de WWE que se realizó en Arabia Saudita.

La versión de Gable se presentó como “El Original” Grande Americano, acusando a Kaiser de ser un impostor y un usurpador, mientras que el alemán argumentaba que el “OG” no sabía ni hablar español y que era él quien estaba usurpando la identidad de un mexicano, además de ponerle el apodo de “El Chaparro” Americano.

A partir de entonces, ambos luchadores estuvieron enfrentándose constantemente en programas de WWE RAW y en eventos de AAA interrumpiendo los combates del contrario, lanzándose desafíos y saliendo de sorpresa para arruinarse mutuamente.

Finalmente, llegó lo que todos los fans consideraban algo inevitable. El sábado 11 de abril, durante un evento de AAA en el Gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México, El Grande Americano retó a “El Original” a un combate de máscara contra máscara para la función de La Noche de los Grandes que se realizará este sábado 30 de mayo y escribiendo uno de los momentos cúspides de esta historia.

¿El Multiverso de la WWE o el menosprecio a la afición mexicana?

El desarrollo de esta rivalidad ha dejado al descubierto una cuestión que ha generado múltiples críticas por parte de la afición mexicana y es que la WWE no ha mostrado una consistencia entre lo que ocurre con los grandes americanos en AAA y los shows de RAW. En sus presentaciones en México, Kaiser se desarrolla como técnico (Face) y Gable como rudo (Heel) mientras que en los lunes por la noche ocurre completamente lo contrario.

Esta distinción ha quedado marcada incluso de forma explicita con los colores de la máscara. El “bueno” utiliza los colores del país en el que es local, mientras que “el malo” ocupa el color negro para dar a entender esta dualidad.

La máscara de El Grande Americano Los colores que utilizan en las máscaras han cambiado en función del lugar donde se presentación, cambiando de actitudes entre las funciones de AAA y WWE.

La rivalidad se ha desarrollado principalmente en las funciones en México que han enfatizado esta dinámica de héroe y villano con “El Original” protagonizando una golpiza Pimpinela Escarlata, la agresión al comediante Alexis ‘Ojitos de Huevo’ y causando la exclusión de la conductora Andrea Bazarte (pareja sentimental de Kaiser) de las funciones como parte de la historia durante la firma del contrato para pactar oficialmente.

Por una parte, la afición mexicana ha reconocido el trabajo creativo de la AAA (a cargo de Mark Callaway, mejor conocido como The Undertaker) al llevar la historia a rincones inexplorados y explotar la popularidad del personaje como rostro principal actual de la empresa mexicana, combinando elementos de la empresa mexicana con los segmentos y la generación de historias que hicieron populares a WWE en diferentes partes del mundo.

Sin embargo, otro sector de la afición considera que como el público estadounidense todavía no es un consumidor constante de la AAA, la marca se ha visto relegada y “menospreciada” ya que no se ha respetado la historia más grande que han contado desde que se consolidó la compra.

¿Existe apropiación cultural y malinchismo en lo que hace la WWE y AAA con El Grande Americano?

Pero mientras una parte de la afición mexicana a la lucha libre comienza a considerar a El Grande Americano como un nuevo ídolo del deporte a nivel nacional, un sector más conservador ha mirado con recelo y se ha mantenido crítica ante el escenario actual de lo que representa este evento: dos luchadores extranjeros haciéndose pasar por mexicanos y protagonizando un combate de máscara contra máscara, uno de los rituales más importantes en la tradición del pancracio nacional.

¿Cuál es el objetivo de un combate de máscara contra máscara cuando la gente ya conoce perfectamente quién está debajo? Es uno de los cuestionamientos más utilizados entre quienes consideran que este tipo de enfrentamientos debe estar reservado para aquellos y aquellas que verdaderamente han construido un legado en el encordado y que han guardado con cuidado su identidad.

Para este sector de la afición, la lucha de los Grandes Americanos “ensucia” este concepto y acusan a la WWE de estar tomando una parte esencial de la lucha libre para únicamente sacar beneficio económico sin siquiera haber terminado de entenderla.

También, algunas personas se quejan de que la reciente idolatría a El Grande Americano de Ludwig Kaiser responde a una visión malinchista de la lucha libre mexicana y que, habiendo otros exponentes consolidados y jóvenes con talento y un arduo trabajo a nivel nacional, se ha preferido apoyar a un extranjero únicamente porque aparenta ser mexicano.

¿Por qué El Grande Americano se ha convertido en un nuevo ídolo de la afición mexicana?

La lucha libre, en su condición de deporte-espectáculo, recurre constantemente a recursos narrativos como el del héroe contra el villano, el técnico contra el rudo, el face contra el heel como parte de su estructura.

Para quienes gustan de este deporte, esto nunca se ha visto como una mentira ni como algo falso; por el contrario, es una forma de enfatizar el valor, la fuerza y la identidad de quienes suben al cuadrilátero y ponen en riesgo su integridad física por aquellos que ven este deporte con la ilusión y pasión que ha permanecido durante décadas en nuestro país.

Pero en la lucha libre no sólo existen los guiones y las decisiones creativas. En ocasiones, la línea entre lo real y lo ficticio se desdibuja para llegar al ring, entregando historias que van más allá de la parte histriónica y dramática del deporte y la de Kaiser es posiblemente una de esas que quedan marcadas en el público.

En el momento en el que Kaiser tomó la máscara de El Grande Americano, llevaba ya siete años de trayectoria en la WWE. A pesar de su talento y trayectoria, la empresa le dio pocas oportunidades a nivel individual para ocuparlos roles secundarios. El más destacado fue como miembro del grupo Imperium, un trio formado por luchadores extranjeros y liderado por Gunther, pero que no le dio a Ludwig una oportunidad real para aspirar a los cinturones más importantes.

Tomar el manto de un personaje parodia también representaba un rol secundario, sin grandes reflectores ni eventos estelares y con un destino incierto debido a que existía la posibilidad de que WWE eventualmente se lo devolviera a Chad Gable. Sin embargo, Kaiser tomó la decisión de cambiar por completo el sentido del enmascarado, lo que fue la primera ficha del dominó que lo llevó a ser la nueva cara de la AAA.

La transformación del personaje de El Grande Americano tuvo que ver directamente con el origen de Marcel Barthel. Su padre, Axel Dieter fue uno de los alemanes pioneros en incursionar en este deporte dentro de su país y para hacerlo, aprendió de los movimientos, pasión y cultura de la lucha libre mexicana, conocimientos que después le transmitió a Kaiser.

Fue por esto que Kaiser entendió que para que el personaje funcionara en México, no bastaba con ponerse la máscara y gritar algunas frases en español, sino que había que tener un auténtico convencimiento que El Grande Americano era un luchador mexicano y para eso se necesitaba tratar la tradición con respeto y demostrar que era más que un turista disfrazado de luchador.

De esta manera, Marcel Barthel fue construyendo desde cero al nuevo Grande Americano. Con su español imperfecto, pero con modismos nacionales, su cantar de El Cielito Lindo, presentándose con su jersey de la Selección Mexicana y defendiendo que era un auténtico mexicano para ganarse al público.

La consolidación llegó el 14 de marzo de este 2026, cuando en la función de Rey de Reyes, El Grande Americano derrotó a La Parka, “El Original” Grande Americano y Santos Escobar para llevarse la espada y ganarse una oportunidad al Mega Campeonato de la AAA ante la ovación unánime de la arena GNP de Puebla que gritaba “¡Grande! ¡Hermano! ¡Ya eres mexicano!”

Para su siguiente aparición, el Grande Americano protagonizó un discurso en el que, con lagrimas en los ojos sentenció “El orgullo mexicano no es el color de tu piel. El orgullo mexicano es nuestra cultura. La cultura más hermosa del mundo y la gente más cariñosa. Por eso mi gente, un mexicano nace donde se le da su chingada gana”. De nueva cuenta, la ovación fue total.

La frase “Los mexicanos nacemos donde se nos da la re chingada gana” fue pronunciada por la cantante Costarricense Chavela Vargas y desde entonces ha sido una referencia de las personas extranjeras que adoptan la cultura, costumbres, tradiciones y profesan un cariño auténtico y honesto hacia nuestro país, tal como lo ha hecho Kaiser hasta el momento.

Mural de El Grande Americano El artista callejero Zackmunter dedicó un mural en Monterrey a El Grande Americano con la espada de Rey de Reyes y la frase "Un mexicano nace donde se le da su chingada gana".

Pero el cariño hacia El Grande Americano va más allá de un extranjero que se enamora de México, algo que no es nuevo y que seguirá ocurriendo. La afición mexicana reconoce en Ludwig Kaiser el esfuerzo de quien siempre trabajó por sus sueños, quien esperó con paciencia su oportunidad estelar y no solo la obtuvo, sino que se la ganó. Que, tras años de ocupar el papel de escudero, finalmente encontró su verdadero lugar.

El clamor popular está ahí. Tan sólo el pasado jueves 21 de mayo, la afición acudió al domo de la Kings League de la Ciudad de México para llevarle una “serenata” en evento destinado a expresarle apoyo y cariño previo al combate de La Noche de los Grandes. Más de 300 personas se dieron cita para corear su nombre, regalarle la figura del Dr. Simi, tomarse fotos y pedirle que ganara el combate.

De la misma forma, Kaiser ha respondido fuera de las cámaras y fuera de escena agradeciendo ampliamente el cariño mostrado por parte de la afición, llevando su papel más allá del cuadrilátero y generando un conexión real con sus seguidores.

¿Quién se quedará con la máscara de El Grande Americano este 30 de mayo?

Ahora, todo concluirá este sábado en la Arena Monterrey y sólo uno de los dos podrá quedarse con la máscara y la identidad del personaje.

La mayor parte de la afición considera que, tras haberse convertido en el luchador más importante y popular de la AAA, terminarán por darle el respaldo definitivo y dejarán que Ludwig Kaiser se quede con el personaje y salga de La Noche de los Grandes como el héroe triunfador de la noche.

Noche de los Grandes El enfrentamiento de Máscara contra Máscara será el evento estelar de la función de este sábado 30 de mayo en la Arena Monterrey.

El otro camino, sería dar una sorpresa y hacer que Gable se quede con la máscara para quedarse como “villano” definitivo y conseguir las reacciones de repudio y rechazo que no consiguieron antes de la lesión de Gable. Algunos fans también han teorizado que una derrota de Kaiser podría dar el nacimiento a otro personaje como “El Grande Mexicano” y darle un nuevo giro a la historia del alemán.