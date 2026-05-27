Michael Valgren se impone en la etapa 17 del Giro de Italia

Giro de Italia- etapa 17. Michael Valgren se las ingenió en la recta final para entrar solitario a la meta. (Foto especial)

Michael Valgren (EF Education-EasyPost) se llevó la victoria en la etapa 17 del Giro de Italia, disputada sobre 202 kilómetros entre Cassano d’Adda y Andalo, el danés se impuso en el tramo final de una numerosa fuga; los favoritos mantuvieron una tregua en el pelotón principal y Jonas Vingegaard (Team Visma|Lease a Bike) sigue líder.

Michael Valgren suma su segunda victoria del año tras la conseguida en la Tirreno-Adriático.

La jornada del miércoles propia para las emboscadas en su transición desde la llanura de Lombardía hacia las estribaciones montañosas del Trentino, estuvo protagonizada por una multitudinaria escapada de 29 corredores que llegó a gozar de una ventaja superior a los cinco minutos respecto al grupo principal.

Entre los aventureros destacaron los españoles Enric Mas y Juan Pedro López (Movistar Team), David de la Cruz (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) e Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG), quienes buscaron sin éxito el premio de la victoria de etapa.

Tras el paso por Passo dei Tre Termini y la Cocca di Lodrino, la carrera entró en una fase de máxima tensión en los kilómetros finales. El francés Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United) probó fortuna en solitario, pero su intento fue neutralizado por el grupo perseguidor a falta de 50 kilómetros, antes de encarar las rampas definitivas de Andalo-Lever.

En los últimos 11 kilómetros, caracterizados por un vertiginoso descenso y una posterior subida final muy exigente, el colombiano Einer Rubio (Movistar Team) y Valgren se lanzaron al ataque, abriendo un hueco con respecto a un combativo Arrieta, que cedió terreno en el último suspiro. Ahí, el danés demostró mayor frescura en la recta de meta de 700 metros sobre el asfalto de Andalo para alzar los brazos en solitario.

El pelotón encabezado por el líder Jonas Vingegaard (Team Visma|Lease a Bike), completó la jornada a un ritmo controlado dado por buena la ventaja de los escapados y guardando fuerzas de cara a los decisivos bloques de alta montaña que esperan en los próximos días en los Dolomitas antes del final de la ronda italiana.

El Giro continuará este jueves con la disputa de la etapa 18 diseñad sobre 171 km entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, que incluye dos puertos categorizados, en un final ideal para los velocistas.