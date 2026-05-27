Segunda serenata al Grande Americano: ¿Cuándo y dónde será el evento previo a su lucha de máscara contra máscara en AAA?

El Grande Americano listo para conquistar el norte del país en la ‘Noche de los Grandes’ El luchador enmascarado se reporta listo para su segunda serenata en Monterrey (Instagram: @elgrandeamericanowwe)

De última HORAAA, la segunda serenata para el grande americano

La segunda serenata para el Grande Americano, celebración que funciona como el espacio previo al gran combate entre el Grande Americano original.

¿Qué es la serenata al Grande Americano?

La empresa Lucha Libre AAA Worldwide ha encendido las alarmas al confirmar una segunda “serenata” oficial en honor al Grande Americano, un evento masivo y completamente gratuito que promete desatar la locura entre los aficionados del norte.

Tras el rotundo éxito de las dinámicas previas en la capital del país, la Caravana Estelar busca asegurar el respaldo total del norte para uno de sus personajes más emblemáticos en la historia de la lucha libre.

Este evento funcionará como el último “empujón” previo al máscara contra máscara oficial y de convivencia antes de que se desate la lucha sobre el cuadrilátero. La emoción de los fanáticos se convertirá en el termómetro ideal para medir la presión que ambos luchadores tendrán que llevar sobre sus hombros ante el combate más importante de sus respectivas trayectorias.

¿Cuándo y dónde será el evento previo a su lucha de máscara contra máscara en AAA?

Para todos los aficionados de la lucha libre, la fecha está programada para este viernes 29 de mayo a partir de las 5:00 PM. El punto de encuentro definitivo será el Rincón Tostitos by Jardín 85, ubicado en Monterrey, Nuevo León, donde el acceso a la instalación será completamente gratuito.

🤠Monterrey, ¿listos para la serenata? ¡Es hora de demostrar su apoyo al Grande Americano! 🇲🇽🎺 pic.twitter.com/uF4gzPAyQr — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) May 27, 2026

Después de que la Ciudad de México fuera la sede chilanga que dio inicio a este evento, la fiebre de la Caravana Estelar tomará rumbo hacia tierras regiomontanas. El norte del país se convertirá en el espacio emblemático de la lucha libre que promete ser inolvidable entre los dos grandes estelares.