Fernanda Lira y Luis Carrera representarán a México en los JCC Santo Domingo 2026

Con experiencia internacional. Fernanda Lira jugando en un torneo en Europa la temporada pasada. (Foto especia)

La Federación Mexicana de Golf (FMG) informó que Fernanda Lira y Luis Carrera serán los representantes de México en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en los que la actividad del golf se llevará a cabo del 25 al 28 de julio en Punta Cana.

Lira, actual jugadora del Ladies European Tour (LET) ya tiene experiencia en la justa regional, ganó medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Lira tiene acción en Francia

Esta semana la mexicana está jugando el Abierto de Francia, torneo en el buscará superar su cuarto corte de la temporada LET. También ha jugado en el Epson Tour y LPGA Tour.

Luis Carrera, reserva de LIV Golf y actual competidor del Sunshine Tour donde ha logrado dos títulos, fue el designado por la FMG como el representante varonil de México.

Para Carrera de 25 años será la primera vez que compita en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. El jugador del Club La Hacienda en el Estado de México fue subcampeón en el Torneo LAAC 2023 y se hizo profesional en 2025.

Carrera, primer mexicano en el Sunshine Tour

Dejando huella en Sudáfrica. Luis Carrera ganó dos torneos en su primera temporada en el Sunshine Tour. (Foto especial)

El golfista mexiquense se convirtió en el primer mexicano en ser miembro del Sunshine Tour. Obtuvo su plaza gracias a su victoria en la Escuela de Clasificación de Heron Banks en 2025 y desde entonces se ha consolidado como un rival formidable.

En su debut en el Sunshine Tour consiguió dos victorias consecutivas al comienzo de la temporada: primero, el FCB Zim Open, y una semana después, el Kit Kat Pro-Am.

La designación de Lira y Carrera se realizó conforme al proceso selectivo nacional avalado por el Comité Olímpico Mexicano, el cual establece criterios de elegibilidad y rendimiento deportivo sustentados en los rankings internacionales reconocidos por la International Golf Federation.

Criterios de selección

Para la integración de la selección nacional se consideró el posicionamiento de los golfistas mexicanos dentro de los rankings profesionales tomando en cuenta el nivel competitivo internacional y el cumplimiento de los requisitos establecidos para representar a nuestro país, de esto último informó la FMG.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana y reunirán a los mejores atletas de la región en uno de los eventos multidisciplinarios más importantes del continente.