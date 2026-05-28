Mundial 2026: ¿Cómo puedes tomarte la foto en México con el trofeo oficial del torneo?

Trofeo Mundial 2026 El Trofeo oficial del Mundial 2026 llegará en los próximos días a la CDMX. (FIFA)

La fiebre del Mundial 2026 ya está a tope en la CDMX, no sólo porque la capital tendrá el partido inaugural sino también, el trofeo oficial del torneo estará disponible para el público y podrás tomarte una foto al lado de él.

La CDMX recibirá el trofeo original del Mundial 2026

Así, el trofeo original del Mundial 2026 estará disponible para que los fans del balompié lo conozcan de cerca, pero ojo, deberás llenar un registro previo y apartar tu lugar o no podrás acceder a la experiencia.

La CDMX tendrá el honor de recibir el trofeo oficial del Mundial, por lo que puedes ir preparando tu mejor outfit para tomarte la foto y que la conserves como uno de tus recuerdos más preciados en la vida.

¿Cuándo se creó el trofeo del Mundial de Futbol?

Recordemos que ha habido al menos dos versiones del trofeo del Mundial de Futbol, pero el actual es obra del escultor italiano Silvio Gazzaniga, quien plasmó un par de figuras humanas sosteniendo la Tierra en los años 70.

El Trofeo del Mundial 2026 tiene medidas de 36.8 centímetros de altura y pesa 6.175 kilogramos, de los cuales casi el 80% es de oro de 18 quilates y el resto es una base de 13 centímetros de diámetro con 2 anillos de malaquita color verde y la leyenda FIFA World Cup.

Una vez que haya un ganador del trofeo, el nombre del país se graba en la parte de abajo para dejar asentada a la Selección que será la reina durante cuatro años.

Además, el trofeo se fabrica en el prestigioso taller GDE Bertoni de Paderno Dugnano, cerca de Milán, Italia, por lo que es una auténtica obra de arte cada pieza.

¿En dónde se exhibirá el trofeo original del Mundial en la CDMX?

Desde hace meses, el Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA inició su recorrido por el país y ya pisó Guadalajara, León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla y Mérida.

Pero la siguiente parada será la CDMX y estará a la vista de todos en Utopía Mixhuca, dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, al oriente de la ciudad y la entrada será por la Puerta 7A, muy cerca de la estación de Metro Ciudad Deportiva (de la línea 9).

Además, el Tour del Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA sólo estará disponible por 4 días en CDMX y será el viernes 5, sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de junio.

La entrada será gratuita, aunque se requiere un registro previo y participar en un sorteo aleatorio para conseguir un boleto doble. En caso de ser ganador, recibirás un código QR que deberás canjear por un pase y el horario al hacerlo efectivo es aleatorio.

El Sitio web para acceder al sorteo es: coca-cola.com/mx/es/offerings/copa-mundial-de-la-fifa-2026/trophy-tour.

De esta forma, el Trofeo oficial del Mundial 2026 estará disponible en la Ciudad de México, para tomarte la foto, necesitas entrar a un sorteo, tener un poco de suerte y listo, podrás tener un recuerdo para toda la vida.