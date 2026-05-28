¿Qué partidos se podrán ver GRATIS del Mundial 2026 en México?

Selección Mexicana Sólo algunos partidos podrán verse por TV Abierta durante el Mundial. (MiSelección)

El Mundial 2026 será el de mayor duración en la historia de este torneo, por lo que hay más de 100 partidos divididos en 48 selecciones y aquí te decimos qué partidos puedes ver GRATIS a través de la TV en México.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se pueden ver por TV Abierta?

Faltan pocos días para que llegue el ansiado 11 de junio, fecha en que México y Sudáfrica se enfrentarán en el primer partido del Estadio Azteca y será un duelo que verá todo el mundo.

Si bien, hay una plataforma que vende todos los partidos, para aquellos que no desean contratar el servicio hay algunos partidos que se pueden ver GRATIS en TV Abierta y muchos serán duelos estelares.

Se sabe que habrá al menos 17 partidos de la Fase de Grupos del Mundial 2026 que se transmitirán totalmente gratis por TV Abierta y los tendrán Azteca 7 y el Canal 5.

Así también, TV Azteca compró los derechos de transmisión de 32 partidos de la Copa del Mundo 2026, pero hay algunos que no se saben debido a que se necesia saber qué equipos pasan a la siguiente ronda.

Mundial 2026: ¿Cuáles son los partidos que se transmitirán GRATIS en TV abierta?

México vs. Sudáfrica: 11 de junio Azteca 7 y Canal 5 (13:00 horas)

Estados Unidos vs. Paraguay: 12 de junio, Azteca 7 y Canal 5 (14:00 horas)

Brasil vs. Marruecos: 13 de junio, Azteca 7 y Canal 5 (16:00 horas)

Países Bajos vs. Japón: 14 de junio, Azteca 7 y Canal 5 (14:00 horas)

Argentina vs. Argelia: 16 de junio, Azteca 7 y Canal 5 (16/06, 19:00)

Inglaterra vs. Croacia: 17 de junio, Azteca 7 y Canal 5 (14:00 horas)

México vs. Corea del Sur: 18 de junio, Azteca 7 y Canal 5 ( 19:00 horas)

Brasil vs. Haití: 19 de junio, Azteca 7 y Canal 5 (14:00 horas)

Países Bajos vs. Suecia: 20 de junio, Azteca 7 y Canal 5 (11:00 horas)

España vs. Arabia Saudita: 21 de junio, Azteca 7 y Canal 5 (10:00 horas)

Noruega vs. Senegal: 22 de junio, Azteca 7 y Canal 5 (18:00 horas)

Colombia vs. RD Congo: 23 de junio, Azteca 7 y Canal 5 (20:00 horas)

Chequia vs. México: 24 de junio, Azteca 7 y Canal 5 (19:00 horas)

Ecuador vs. Alemania: 25 de junio, Azteca 7 y Canal 5 (14:00 horas)

Uruguay vs. España: 26 de junio, Azteca y Canal 5 (18:00 horas)

Panamá vs. Inglaterra: 27 de junio, Azteca 7 y Canal 5 (15:00 horas)

Colombia vs. Portugal: 27 de junio, Azteca 7 y Canal 5 (17:30 horas)

​¿En qué plataforma se puede ver el Mundial 2026?

La plataforma que tiene en exclusiva todo el Mundial 2026 es VIX Premium, por lo que podrás ver con la compra de un paquete los 104 partidos del Mundial 2026.

Para que puedas disfrutar los 104 partidos, el paquete mundial de VIX tiene un costo de $999 pesos, pero si no tienes ese dinero en una sola exhibición, puedes pagarlo en cuatro cuotas.

Pero también hay una oferta, ya que si eres suscriptor, puedes pagar el paquete en $799 pesos, con tu primer mes solo costando $75 pesos, pero esta oferta está vigente hasta el 4 de junio.